El Ayuntamiento de Mérida instalará varios puntos violeta en la ciudad durante la celebración de la Feria 2025

El Ayuntamiento de Mérida instalará durante la Feria y Fiestas de Mérida, en tres días diferentes, tres puntos violeta en diferentes ubicaciones, de manera itinerante. Así lo ha avanzado la delegada de Igualdad y Festejos, Ana Aragoneses, quien, además, ha destacado que forman parte de la campaña “Disfruta de la feria en igualdad”, impulsada por el consistorio emeritense.

De este modo, Aragoneses ha señalado que los objetivos que persigue esta campaña son “sensibilizar y concienciar sobre todas las formas de violencia machista”, pero, “sobretodo, haciendo hincapié en prevenir la violencia sexual en contextos de ocio y relaciones afectivo sexuales”; además de promover las relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes, donde “el consentimiento y el respeto sean valores fundamentales”.

Todo ello, ha sostenido Aragoneses, para “lograr unas fiestas libres de agresiones sexistas”.

Asimismo, la delegada municipal también ha adelantado que se distribuirá “material con información relativa y cómo poder actuar en caso de algún tipo de agresión”.

Respecto a esto último, Aragoneses ha recordado que el lema frente a estos casos es “Actúa, respeta, cuida. No seas cómplice”, un lema que forma parte de la campaña “Conmigo no cuentes”, lanzada por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre para lograr que la “cultura de la violación” no sea cabeza de cartel de las fiestas y que todas y todos los ciudadanos disfruten de estas por igual.

Cabe destacar que esta campaña incluye también cartelería con un QR donde se puede consultar toda la información relevante sobre los recursos gratuitos disponibles puestos a disposición de la ciudadanía.