El Ayuntamiento de Mérida garantiza el buen funcionamiento del moderno y renovado sistema de hidrantes de la ciudad

El Ayuntamiento de Mérida informa que junto a al empresa concesionaria del agua en la ciudad, Aqualia, está llevando a cabo durante los últimos años una mejora del abastecimiento de hidrantes en la capital autonómica. Mérida cuenta con una completa red de abastecimiento con un total de 340 hidrantes contra incendios, sistema que se está renovando con la instalación de nuevas bocas de agua en diferentes calles de la ciudad, implementando un moderno sistema soterrado con el fin de no obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos. Según indica la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, este sistema se está llevando a cabo en las nuevas zonas de plataforma única de la ciudad, o en barriadas como San Juan y María Auxiliadora, donde el consistorio está ejecutando importantes obras en la mejora de abastecimiento.

Por tanto, los hidrantes ubicados en la capital autonómica, y concretamente en el Polígono El Prado, se encuentran en un estado óptimo de funcionamiento tras recientes inspecciones y trabajos de mantenimiento preventivo según un informe realizado por la empresa gestora del agua en la capital autonómica, Aqualia. Por ello, los trabajo de emergencia en caso de incendio son más que seguros y garantizan una respuesta rápida y eficaz como así ocurrió en el importante incidente acaecido el pasado mes de junio en el principal polígono empresarial de la ciudad.

Concretamente, los situados en las calles Valladolid y Palencia en los tramos comprendidos entre las calles Pamplona y Sevilla del Polígono Industrial El Prado, estando el 100% de ellos operativos con la presión y caudales que la red ofrece en la zona. Asimismo, el Consistorio emeritense garantiza que las naves situadas en dicho polígono industrial cuentan con su licencia en correcto funcionamiento, en vigor, y las exigencias legales establecidas.