El Ayuntamiento de Mérida aconseja no circular ni pasear por zonas arboladas, parques o jardines por la alerta de lluvia

El Ayuntamiento de Mérida recomienda no circular ni pasear por zonas arboladas, parques o jardines hasta que se desactive la alerta meteorológica por lluvias por parte del Centro 112 de Extremadura.

Asimismo, durante la jornada de este miércoles permanecerá cerrada la Ciudad de la Infancia.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Mérida recuerda así que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ya había activado alertas por lluvias para este miércoles en toda la región, ha ampliado los avisos en la provincia de Badajoz por vientos y tormentas. Se prevén tormentas fuertes en las Vegas del Guadiana, con posibilidad de que alcancen intensidad superior de forma puntual. La alerta, que comenzó a las 00,00 horas de este miércoles, finalizará, por el momento, a las 20,00 horas de este mismo día.