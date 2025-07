El Ayuntamiento de Mérida abonará con remanente de tesorería 2,16 millones en mejoras retributivas de personal municipal

El Ayuntamiento de Mérida abonará con el remanente positivo de tesorería un montante total de 2,16 millones de euros para diferentes mejoras retributivas del personal municipal contempladas en el acuerdo alcanzado en Mesa General de Negociación con los sindicatos en mayo de 2023.

Tras haber cumplido ya con gran parte de los compromisos incluidos en dicha Mesa General de Negociación, Antonio Rodríguez Osuna, ha rubricado con los sindicatos el calendario de abono de derechos retributivos como el del tercer nivel de carrera profesional "durante el mes de agosto".

Según ha explicado Rodríguez Osuna, el abono de estos derechos retributivos, que afectan al personal funcionario, al personal laboral y al temporal, se realiza con cargo al remanente de tesorería del ayuntamiento debido a que es la fórmula por la que puede hacerse, ya que la denominada 'Ley Montoro' de racionalización del gasto y el control en las administraciones locales impide incrementar la masa salarial de los funcionarios públicos, motivo por el cual ha reivindicado la necesidad de que dicha ley sea modificada "ya".

En este punto, ha agradecido la "generosidad" de las centrales sindicales y "sobre todo" de los empleados públicos, que son los que, "en vez de ver mes a mes en su nómina este reconocimiento salarial de estos acuerdos sindicales, tienen que verlo por conceptos enteros, en meses distintos, con lo que ello conlleva para los funcionarios públicos".

"Y es así no porque el ayuntamiento no tenga suficiencia financiera, que está como nunca en la historia el Ayuntamiento de Mérida, sino sencillamente porque no se puede subir la masa salarial por culpa de esa ley de Administración y racionalización del gasto en las Administraciones públicas", ha espetado Rodríguez Osuna, quien ha estado acompañado en la firma con los sindicatos y la posterior rueda de prensa por el delegado municipal de Recursos Humanos, Julio César Fuster.

ACUERDO

En concreto, el acuerdo rubricado este lunes incluye el abono del tercer nivel de la carrera profesional "íntegramente en agosto", por importe de 340.236 euros; además de las 36 horas adicionales de la Policía Local en el mes de julio, con 385.381 euros.

También se van a pagar derechos laborales pendientes, que quedaban de atrasos en el mes de agosto, por un total de 107.381 euros; y se va a abonar igualmente "en octubre" la actualización de conceptos como la peligrosidad, la conducción o la jornada partida, por un montante total de 458.849 euros.

Igualmente, tal y como se comprometió el ayuntamiento con las centrales sindicales, se abonará este mes de julio el incremento del complemento específico al grupo AP, por un montante de 276.077,95 euros.

Asimismo, para el incremento retributivo del 0,5 por ciento, que se pagará en noviembre, se contemplan 114.984 euros; y para el incremento salarial del 2 por ciento pendiente de aprobación por parte del Gobierno central el consistorio ya tiene una reserva de crédito por importe de 464.735 euros.

COMPROMISOS DE FORMACIÓN

Por otra parte, Rodríguez Osuna ha explicado que el acuerdo con los sindicatos relativo al tercer nivel de la carrera profesional lleva aparejados compromisos de formación en el personal funcionario, lo que redundará --ha subrayado-- también en mejoras de los servicios públicos a su vez.

Se trata, así, de formación en cuestiones como seguridad y en prevención de riesgos laborales; en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sobre competencias digitales; sobre contenidos de liderazgo, dirección de equipos y habilidades sociales; y formación relacionada con contratos del sector público.

"Si el ayuntamiento está saneado, si el ayuntamiento cada vez tiene más proyectos, obras e inversiones, si el ayuntamiento cada vez necesita más profesionalización del personal funcionario y del personal laboral, pues es de justicia que también estos profesionales que desarrollan esta labor tan importante en los servicios públicos, sean reconocidos a través de estos acuerdos que hemos firmado", ha remarcado Rodríguez Osuna.

SINDICATOS

Por su parte, Pedro Francisco García Jara en representación de UGT, ha expresado la "satisfacción" de su sindicato por el acuerdo rubricado, y que se enmarca en la "buena sintonía" que existe entre las organizaciones sindicales y el equipo de gobierno local.

Asimismo, ha valorado en concreto la mejora retributiva acordada para las agrupaciones profesionales (AP), "puesto que en la última ocasión hubo una subida para los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de Mérida, y se quedaron sin ellas".

De su lado, Juan Luis Lancho, de CCOO, ha puesto de manifiesto la importancia de la negociación colectiva que ha llevado durante las últimas dos legislaturas y la presente a la celebración y firma de acuerdos que significan una "mejora" para todos los empleados y las empleadas públicas del ayuntamiento, así como para la atención a la ciudadanía.

También ha aplaudido el impulso de una "mejor" formación para los trabajadores municipales, ya que ello "redunda" en una "mejor atención" a la ciudadanía.

Mientras, Moisés Delicado, de CSIF, ha señalado que el alcanzado con el ayuntamiento es un "buen acuerdo para todos", en tanto que pone "en valor" al empleado público y ello redunda también en un mejor servicio a los ciudadanos.

"Es un buen acuerdo para todos, un buen acuerdo para la Administración porque pone en valor al empleado público y, por otro lado, porque estamos haciendo que la gente quiera trabajar en el Ayuntamiento de Mérida y siempre es una buena señal", ha afirmado.

LEY MONTORO

Por otro lado, sobre la denominada 'Ley Montoro', Antonio Rodríguez Osuna ha reclamado su eliminación para facilitar que los "mejores profesionales" quieran trabajar en la administración pública, en tanto que ahora con la misma se limita el aumento de la masa salarial de los empleados públicos.

"Cada vez hay menos empleados públicos, cada vez hay más servicios que hay que externalizar porque no se puede aumentar la masa salarial y no se puede comprometer el gasto, y todo eso va en detrimento de la calidad, va en detrimento de la calidad del servicio", ha advertido el alcalde.

Así, ha afirmado que "o se elimina esa ley y se le da protagonismo a la masa salarial de los empleados públicos, o una de dos, o los servicios van a ser deficitarios porque no podremos prestarlo, porque no vamos a poder contratar a la gente, o dos, los profesionales que estén trabajando no tendrán el reconocimiento y el prestigio que se merecen por las funciones de desarrollo".

"Esto de que todo el mundo quería venir a ser funcionario ya es un cuento de los 90. Está pasando que la gente viene porque no tiene trabajo, se forma en la Administración y acaba yéndose al sector privado porque le pagan más. Esa es una realidad... Entonces, si queremos que eso no pase en el futuro, pues hay que pagarles a los funcionarios públicos en todos los servicios lo que se merecen", ha defendido.