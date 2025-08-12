El Ayuntamiento licita el servicio de asistencia técnica para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística “Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente”

El Perfil del Contratante y la Plataforma de Contrataciones del Estado ya recogen la licitación para la asistencia técnica para la ejecución y justificación del plan de sostenibilidad turística para los próximos dos años.

La delegada de Contrataciones, Silvia Fernández, señala que la licitación, por dos anualidades, tiene un coste de 43.000 euros, “gracias unos fondos que nos llegaron al Ayuntamiento a través de Europa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14 "Plan de modernización y competitividad del sector turístico".

El alcance del servicio contempla las tareas de gestión para el diseño de las licitaciones y contratos, control de la ejecución de los proyectos, justificación de las fases del plan; asesorar de forma continuada al Ayuntamiento de Mérida para garantizar el cumplimiento de la normativa de la aplicación de sus obligaciones para la correcta ejecución y todos aquellos trámites administrativos relacionados con el plan, la gestión y la entrega de los documentos de control y anexos.

El objeto del presente pliego es la definición de las labores de asistencia técnica para la dinamización, asesoramiento, evaluación y tutela en la implementación y ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de Mérida “Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente”, atendiendo a los condicionantes recogidos en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida.