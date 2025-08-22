El Ayuntamiento licita el nuevo vial que unirá la Ciudad de la Infancia, el Museo Abierto y el Centro Histórico

La delegada de urbanismo, Silvia Fernández, explica que “con este proyecto continuamos con la transformación urbanística de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Mérida”.

El proyecto que sale a licitación “completa la urbanización del entorno de la ciudad de la infancia y se unirá a las transformaciones del atrio de Santa Eulalia, Rambla y parque López de Ayala”.

Silvia Fernández añade que “de esta manera completamos y adaptamos a la ley de accesibilidad esta zona del centro histórico y además también vamos a cambiar toda la red de saneamiento, se van a ampliar aparcamientos y vamos a disponer de un nuevo vial para la reordenación del tráfico”.

El proyecto denominado “Ruta patrimonial accesible entre el Museo Abierto, el Centro Histórico y el parque Ciudad de la Infancia” cuenta con un presupuesto total de ejecución por contrata de 850.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

La financiación proviene del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mérida, en el marco del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo financiado por la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación NextGenerationEU.

El objetivo principal es mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad universal en un entorno urbano de interés turístico y ciudadano, como el parque Ciudad de la Infancia, apostando por un modelo de ciudad más amable, accesible e inclusiva, y completando la urbanización de los viales que lo delimitan.

Esto incluye la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en torno al parque, la reordenación del tráfico con la construcción de una nueva glorieta y un nuevo vial, la reestructuración de la calle Pontezuelas para cumplir con la ley de accesibilidad, la construcción de una nueva acera en la calle Teniente Flomesta, y la sustitución de la red de abastecimiento en parte de la calle Pontezuelas.

El proyecto de construcción del parque Ciudad de la Infancia, nuevo enclave para el turismo familiar, ha conllevado la urbanización parcial exterior de los viales que lo delimitan, lo cual hace necesario completar dicha urbanización y la adaptación de los mismos a las nuevas infraestructuras construidas y a la ley de accesibilidad vigente, para dar continuidad a los itinerarios peatonales y reordenar el tráfico en la zona.

Se apuesta como actuación más importante por la implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en torno al Parque Ciudad de la Infancia, completando la urbanización con la construcción de una nueva glorieta y un nuevo vial, ambos en el sistema de plataforma única.

El vial de nueva construcción, prolongación de la calle Diego María Crehuet, tendrá doble sentido de circulación, con bandas de aparcamiento en batería a ambos lados, amplias aceras y un parterre de sección variable colindante con el aparcamiento. Dispondrá de alumbrado público y el correspondiente drenaje transversal.

Las actuaciones consistirán en la reordenación del tráfico en las calles aledañas con la construcción de una nueva glorieta en la intersección de la calle Pontezuelas con la calle Diego María Crehuet, un nuevo vial en plataforma única prolongación de ésta última hasta la calle Teniente Flomesta.

También se reformará la calle Pontezuelas con la ampliación de la acera existente para dar cumplimiento a la ley de accesibilidad y la implantación de doble sentido de circulación en el tramo afectado.

De igual forma se va a construir una nueva acera colindante con el aparcamiento en la calle Teniente Flomesta, dos bandas de aparcamiento en línea y doble sentido de circulación en dicho tramo y se sustituirá la capa de rodadura de la calzada en los tramos de vía afectados.

Se proyecta la sustitución de la antigua red de abastecimiento de fibrocemento, en el tramo de actuación de la calle Pontezuelas por una nueva red de fundición dúctil, incluidas nuevas acometidas.