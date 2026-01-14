El ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros para la conservación y mantenimiento de los semáforos

El nuevo contrato de servicio de conservación, mantenimiento de las instalaciones de elementos de regulación y control del tráfico en la ciudad de Mérida (semáforos), adjudicado a la Sociedad Ibérica de construcciones eléctricas S.A (SICE) para los próximos 4 años, (con posibilidad de uno de prórroga), por un importe de 208.019,33 euros, contempla distintas prestaciones.

De esta manera, se aumentará la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de utilización, mantenimiento y conservación del sistema de semáforos para prevenir posibles averías y realizar, en su caso, las reparaciones y mejoras necesarias para mantener el nivel técnico de los equipos e incrementar la cota de servicio de tales instalaciones.

Así mismo, el nuevo contrato contempla la reposición por incidencias en todas las instalaciones semafóricas y la realización de estudios, proyectos y asistencia técnica de regulación y ordenación del tráfico, así como dotación de personal especializado.

Por otra parte de establece un servicio de vigilancia e inspección del funcionamiento y estado de las instalaciones semafóricas diariamente, incluidos sábados, domingos y festivos.

Los semáforos tendrán un mantenimiento preventivo de reguladores y detectores y otros equipos e instalaciones, una limpieza periódica de equipos e instalaciones así como su pintura periódica.

Así mismo, tendrán un mantenimiento correctivo de manera continuada, reparación de las tarjetas y elementos sustituidos por los equipos técnico por averías o anomalías ordinarias, detección de anomalías de funcionamiento y otras averías que no supongan reposición de elementos descritos anteriormente.

Por otro lado, se realizarán cambios de programación de equipos, pequeñas modificaciones de elementos semafóricos, reposición de lámparas fundidas y bloques leds apagados más del 25 %, reposiciones de las instalaciones afectadas por incidentes y accidentes, así como la sustitución de equipos electrónicos e informáticos.

Por último, se llevará un riguroso control de calidad con informes periódicos enviados al responsable Municipal del Contrato que reflejen la evolución, parámetros de calidad y actuaciones realizadas en los elementos a mantener.