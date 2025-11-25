El Ayuntamiento impulsa la campaña de animación comercial “Pasaporte del Comercio Local” para fomentar el comercio de proximidad durante el periodo navideño

La delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado este martes la nueva campaña de animación comercial “Pasaporte del Comercio Local”, promovida por la Asociación de Comerciantes de Mérida “Emérita Augusta”, en colaboración con el ayuntamiento emeritense.

De este modo, Iglesias ha destacado que “esta iniciativa está diseñada para incentivar y dinamizar el comercio local durante una de las épocas más importantes del año, la campaña navideña”.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de esta campaña es “fomentar el comercio de proximidad, premiando a quienes eligen comprar en tiendas locales y reforzar la importancia del pequeño comercio como motor económico y social de nuestros barrios”.

Además, la delegada de Comercio ha indicado que esta campaña se suma a la campaña “Make Comercio Local Cool Again”, promovida por el ayuntamiento para dinamizar el comercio local y en la que “se puede participar hasta el próximo 21 de diciembre y ganar uno de los carros personalizados que se sortean”, ha recordado.

Laura Iglesias también ha animado a la ciudadanía emeritense a “participar activamente en esta campaña y a consumir en el comercio local durante esta Navidad”, ha concluido.

En la presentación de la campaña también han participado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida “Emérita Augusta”, Chari Gallego, y el inspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Mérida, Juan Luis Sánchez.

Por su parte, Chari Gallego ha explicado que se trata de “algo diferente” para “acercar al público nuestros establecimientos”, que en esta campaña “pionera” participarán 33 comercios de la ciudad.

En este sentido, ha avanzado que el pasaporte deberá cumplimentarse con ocho sellos de los diferentes comercios y depositarse en la urna que estará ubicada en el Centro Cultural Alcazaba de la ciudad. Una vez se entregue el pasaporte cumplimentado, se hará entrega a cada cliente de “una bolsa personalizada que contendrá diferentes regalos sorpresas”, ha asegurado Gallego.

PLAN COMERCIO SEGURO

Por otro lado, Juan Luis Fernández ha hecho referencia al plan “efectivo” de seguridad “Plan Comercio Seguro” que la Policía Nacional activa todos los años durante la campaña navideña en la ciudad.

Así, Fernández ha detallado que esta campaña tiene como fin “intensificar las patrullas en la zona centro de la ciudad debido a la gran aglomeración de gente que se produce en estas fechas, que requiere una intensificación de la seguridad”, además de reforzar “los contactos con comerciantes y ciudadanía para aportar consejos de seguridad y avisos a la población”.

Todo ello, ha asegurado, se realiza a través de “una red de mensajería instantánea con los comerciantes, que está resultando muy efectiva en los últimos años”.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La campaña consiste en el reparto entre los clientes de los comercios adheridos a la campaña de un pasaporte de comercio, donde cada compra que realicen por un importe igual o superior a 20 euros en los comercios adheridos a la campaña, con una duración desde el día 1 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026, en los que cada establecimiento pondrá un sello de fidelización.

El pasaporte, que consta de ocho casillas, se podrá cumplimentar con sellos de los diferentes establecimientos adheridos y una vez cumplimentado, las y los clientes podrán depositar su pasaporte en la urna ubicada en el Centro Cultural Alcazaba.

De esta manera, las y los clientes que hayan rellenado el pasaporte con los ocho sellos diferentes optarán al sorteo de 950 euros, que estarán distribuidos en diferentes vales canjeables en compras en los comercios adheridos a esta campaña – tres de 150 euros, cinco de 50 euros y diez de 25 euros cada uno-.

Cabe destacar que no serán válidos y se eliminarán del sorteo los pasaportes con más de un sello del mismo comercio. Los ochos sellos han pertenecer a comercios diferentes que estén adheridos a la campaña.

Además, a todas y todos los clientes que cumplimenten el pasaporte de comercio con los sellos de los diferentes establecimientos, una vez depositen el pasaporte en la urna, se les hará entrega de una bolsa regalo de la campaña.

El sorteo se realizará el día 12 de enero de 2026 en el Ayuntamiento de Mérida.