El Ayuntamiento implementa un plan de mejoras en los riegos de las zonas verdes de la ciudad

La delegación de parques y jardines viene implementando un plan de mejoras en los riegos de las zonas verdes de la ciudad “ante las altas temperaturas que se vienen encadenando desde finales de julio” señala el delegado municipal, Marco Antonio Guijarro.

“Las zonas verdes han incrementado sus necesidades hídricas y se han ido implementando medidas destinadas a mantener cubiertas las necesidades de riego de nuestras zonas verdes”.

Los medios habituales dedicados al riego están formados por 10 trabajadores que vienen actuando desde el mes de mayo, aunque los trabajos iniciales se iniciaron en marzo.

Así se dispone de un grupo de mantenimiento convencional con personal específico en el riego del sistema del parque del Albarregas, en la zona de la Isla y Pancaliente, parque de las VII Sillas y San Antonio a los que se suma un equipo móvil para averías y reparaciones, un camión cuba para el riego de arbolado viario joven y maceteros (margen derecha) y otro con furgón y depósito de mil litros (margen izquierda y zona centro).

Además “debido a la intensidad y duración de la ola de calor de este verano se han implementado medidas de reorganización para mantener el mejor estado posible de nuestras zonas verdes”.

Para ello se formado un equipo de trabajo de dos personas para los trabajos de revisión de válvulas, mantenimiento de programadores y redes de riego , reposición de emisores, etc. con vehículo de transporte. Se han extendido los trabajos de control y mantenimiento a los domingos y festivos “para mejorar la efectividad de las programaciones y reducir al máximo el tiempo de respuesta a incidencias”.

También se han intensificado las labores de vigilancia de la red de riegos reduciendo las pequeñas incidencias que provocan fallos en la red y, por último, “se va a iniciar una formación específica de mantenimiento de riegos para todos los trabajadores, que se realizará a inicios del mes de septiembre, y tiene por objeto mejorar la detección y la subsanación rápida de pequeñas averías e incidencias por el personal que mayor conocimiento tiene de las zonas verdes” concluye Marco Antonio Guijarro.