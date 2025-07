El Ayuntamiento y Fundación CB establecen un acuerdo para el desarrollo de la cultura y la acción social en la ciudad

El Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el vicepresidente de Fundación CB, Francisco Javier Olivera Vázquez, han anunciado, en el Centro Cultural “Santo Domingo”, el acuerdo de colaboración que ambas instituciones han establecido con el objetivo de trabajar conjuntamente en el desarrollo de la actividad cultural y la acción social en la ciudad de Mérida.

“Este convenio viene a darle soporte y sustento a lo que ya viene trabajando la Fundación CB y el Ayuntamiento hace muchos años en eventos culturales, sociales, pero con una especial con una especial atención en todas aquellas colaboraciones que se realizan en el mundo de la accesibilidad y de la inclusión” señala el alcalde.

Así ha detallado la participación de ambas instituciones en los actos del 25 aniversario del Instituto de Arqueología de Mérida, el apoyo al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva “y una colaboración importante que será la celebración el año próximo de un congreso nacional sobre el Camino de Santiago” adelanta Antonio Rodríguez Osuna.

Ambas entidades unen fuerzas, a través de este compromiso, “para lograr el objetivo conjunto de mejorar la accesibilidad a la actividad cultural, patrimonial y social por medio de diferentes acciones que irán desarrollándose a lo largo del año” subraya Javier Olivera, vicepresidente de Fundación CB.

Fundación CB “se sumará a iniciativas de gran impacto entre la ciudadanía emeritense; proyectos que procurarán mejorar las necesidades de colectivos vulnerables: personas con discapacidad, mayores, personas en riesgo de exclusión, etc. además de acercar la cultura a la población en general, no solo a través del Centro Cultural “Santo Domingo”, el cual acoge diariamente distintas actividades, si no mediante el impulso de acontecimientos tradicionales y de gran calado en la ciudad de Mérida” resalta Javier Olivera.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar con Fundación CB por medio del Centro de la Documentación y de la lmagen de Extremadura (CDIEX), con el propósito de contribuir en la conservación de documentos y fotografías que sean de interés para la puesta en valor de la historia de la ciudad.

Este convenio, que tendrá una duración de un año, busca el óptimo aprovechamiento de los recursos económicos y materiales, la participación de un mayor número de personas y la extensión cultural a un público más amplio.