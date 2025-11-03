El Ayuntamiento destina más de 50.000 euros en ayudas a las asociaciones y entidades que reparten alimentos para la Campaña de Navidad

El Ayuntamiento de Mérida, por noveno año consecutivo y con motivo de las fiestas navideñas, destinará 52.000 euros de fondos propios en ayudas a las entidades sociales que atienden a familias vulnerables con bajos recursos para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

En este sentido, la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha señalado que trata de una medida aprobada por la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado viernes, y cuyo reparto “se realizará de manera equitativa entre las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases para la concesión de estas ayudas”.

Sobre esto último, ha puntualizado que “cada entidad recibirá un cantidad económica que dependerá del número de familias a las que suministren alimentos o productos de primera necesidad a lo largo del año”.

Por ello, ha incidido, “están obligadas, previa a la concesión de la ayuda, a la presentación de una memoria donde indiquen las actividades que desarrollan en su entidad, así como el número de personas y familias a las que atienden habitualmente”.

La delegada de Servicios Sociales también ha resaltado que estas ayudas “se suman a otras que actualmente tenemos en vigor como son las ayudas de Mínimos Vitales, las ayudas de Contingencias, el Fondo de Garantía Social y las ayudas de emergencia social habitacional”, entre otras.

COMPROMISO DEL GOBIERNO LOCAL

Además, Alarcón ha subrayado que esta convocatoria de ayudas es “un reflejo del compromiso constante de este equipo de gobierno de estar al lado de quien más lo necesita, como lo venimos demostrando día a día, pero sobre todo en fechas tan señaladas como la Navidad”.

Respecto a esto último, ha añadido que “las entidades sociales también han visto mermados sus recursos para atender a las familias” y, por tanto, “queremos apoyar y colaborar con estas asociaciones y organizaciones”, siendo esta colaboración “una constante y un compromiso de este equipo de gobierno en su afán por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de Mérida”, ha aseverado la delegada de Servicios Sociales.

Cabe destacar que todas las entidades sociales interesadas en acceder a esta convocatoria de ayudas pueden presentar la instancia en el registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica, desde hoy, 3 de noviembre, hasta el 14 de noviembre, ambos inclusive.