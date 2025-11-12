El Ayuntamiento critica la propuesta de la Junta de Extremadura para el Programa ‘Lazos´ ante la imposibilidad de ejecutarlo en tiempo y forma

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha hecho balance este martes de la ejecución del Programa `Lazos´ en la ciudad de Mérida durante el ejercicio 2025. De este modo, ha destacado que se trata de un programa pionero puesto en marcha por el consistorio emeritense en el año 2021 con el objetivo de “acompañar y cuidar a las personas mayores de la ciudad que viven en soledad”, desde “la cercanía, el compromiso social y la humanidad que caracteriza a este ayuntamiento”, ha manifestado.

Desde entonces, “Mérida ha sido ejemplo en Extremadura por su modelo de atención directa, integral y humana hacia los mayores”, ha subrayado.

Durante su intervención, Alarcón se ha referido a la situación actual en la que se encuentra este programa, que desde enero hasta julio de 2025 se ha mantenido gracias al “esfuerzo” del ayuntamiento emeritense que ha destinado más de 100.000 euros provenientes de fondos propios, ante “la ausencia de apoyo de la Junta de Extremadura” durante este ejercicio.

Todo ello, ha remarcado, para “garantizar su continuidad entre enero y julio, para que personas mayores no quedaran sin atención”.

Además, ha detallado que el pasado mes de julio el ayuntamiento emeritense “presentó una propuesta técnica y solvente al SEPAD”, tras varias reuniones con representantes autonómicos, para su cobertura desde “agosto hasta el 31 de diciembre de 2025”, pero, ha incidido, “no es hasta el 6 de noviembre, una vez que se han convocado elecciones autonómicas y que el ejercicio presupuestario está prácticamente finalizado, cuando llega la notificación por parte del SEPAD para tramitar internamente el procedimiento de firma de un convenio”.

Un hecho, ha deplorado Alarcón, que “obliga a reformular todo el plan de trabajo y concentrar en un único mes, diciembre, la actuación prevista para cinco meses”, lo que “resulta técnica, económica y humanamente inviable”, ha reprochado.

Según ha explicado la delegada de Servicios Sociales, este “modelo de gestión” del gobierno regional representa “una tomadura de pelo”, puesto que, obliga a “ralentizar los trámites”, que deben pasar primero por la elaboración de un informe jurídico, que debe elevarse a la Junta de Gobierno Local para, posteriormente, remitirlo al SEPAD y, finalmente, proceder a la firma del convenio por parte de ambas administraciones.

Respecto a esto último, Alarcón ha señalado que “no se puede improvisar la atención a nuestros mayores ni convertir un programa de acompañamiento en una carrera contrarreloj por cumplir un trámite burocrático”, puesto que “la tramitación interna que exige el convenio hace imposible su ejecución real antes de final de año”. Por tanto, ha resaltado que el Gobierno municipal de Mérida “no puede aceptar formalmente la propuesta de convenio del SEPAD, no por falta de voluntad, sino por responsabilidad y coherencia institucional”, debido a que “impide justificar los gastos de enero a julio” y, además, “devalúa la esencia de un programa tan sensible como Lazos, que no puede reducirse a un gesto administrativo ni a una foto política”.

Por último, la delegada de Servicios Sociales ha subrayado que el Ayuntamiento de Mérida “no abandona a nuestros mayores” y, además, ha recordado que “este Gobierno municipal defiende una política social seria, planificada y con seriedad, frente a la improvisación y la falta de compromiso demostrada por la Junta de Extremadura, que llega tarde y mal a una realidad que exige sensibilidad, rigor y humanidad”.