El ayuntamiento busca renovar su mobiliario urbano con el objetivo de "mejorar el bienestar de la ciudadanía emeritense"

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado el contrato de suministros de mobiliario urbano por procedimiento abierto y con un importe de 250.000 euros, “fruto de la buena gestión económica realizada por este equipo de Gobierno que, gracias al Remanente Líquido de Tesorería obtenido, tras la liquidación del Presupuesto de 2024, con un resultado de 41.238.222,83 euros, nos permite dar cumplimiento al compromiso adquirido en el año 2015 con la ciudad de Mérida”, ha asegurado el delegado de Parques y Jardines, Marco A. Guijarro.

En esta línea, ha destacado que el mobiliario urbano es “un componente imprescindible en los parques y jardines de nuestra ciudad, los cuales por su uso y por estar expuestos a la intemperie, sufren deterioro y surge la necesidad de ser sustituidos o incrementar su número, dado el continuo crecimiento de zonas verdes en la ciudad de Mérida”.

Asimismo, Guijarro ha avanzado que se incrementará parte del mobiliario de tipología adaptada, como pueden ser las fuentes adaptadas y los bancos o apoyos isquiáticos, con el fin de “proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad para conseguir una sociedad equitativa e inclusiva en la cual nadie se quede atrás”.

Además, el delegado de Parques y Jardines ha señalado que también “se va a aumentar el número de aparcabicicletas, tanto en zonas verdes como en entornos educativos, centros municipales y otras zonas de ciudad”.

Todo ello, con el objetivo de lograr “un transporte más sostenible y ecológico, buscando la reducción y presencia del vehículo privado”, ha aseverado Guijarro.

Por último, el delegado de Parques y Jardines ha resaltado que “la finalidad y la orientación de estos proyectos es la mejora de la vida de la ciudadanía emeritense, su bienestar y dar un servicio público de calidad a cada una de nuestras barriadas, creando un abanico de servicio igualitario e inclusivo en toda nuestra ciudad”.