El Ayuntamiento y AUPEX ofrecen 21 talleres gratuitos de artes escénicas, danza, música, artesanía y desarrollo personal a partir de septiembre

La delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, ha dado a conocer el programa de actividades formativas gratuitas que se desarrollarán hasta final de año gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

“Son actividades de esparcimiento cultural y formativas no regladas, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a participar en distintas actividades que vayan en beneficio propio o de sus relaciones sociales” explica Pilar Amor.

La programación de las actividades abarca desde septiembre a diciembre “y viene a complementar el amplio abanico de oferta cultural que se desarrolla en la ciudad y cuyo objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso a acciones de enseñanza que van más allá de la formación regular, además obedecen al empeño del equipo de gobierno municipal por modernizar la Universidad Popular como un espacio de aprendizaje, de creatividad y de convivencia” señala la delegada municipal.

El programa ofrece 21 talleres, con un total de 500 horas de formación, en cuatro áreas de conocimiento: artes escénicas, danza y música, artesanía y desarrollo personal.

Inés Fernández, de Inesperada Cerámica, ofrecerá un módulo para adultos de capacitación para el empleo y otros dos para el público juvenil, que tendrá lugar los viernes “como lugar de ocio alternativo”.

Por su parte, Esteban G. Ballesteros, de El perro verde, añade que “nuestros talleres serán de de música, artes escénicas y también de bienestar personal; risoterapia, identidad vocal, talleres de musicoterapia, biodanza, técnica vocal, movimientos escénicos que van a complementar la oferta que ya se imparte en Mérida porque no pretendemos otra cosa que divertir a la gente, crear un buen ambiente y, sobre todo, un espacio seguro para que todo el mundo se encuentre a gusto”.

En el Área de Música, se ofrecen cursos como:

- Danza Contemporánea, con grupos para adolescentes y adultos.

- Acercamiento al Lenguaje Musical, Identidad Vocal y Musicoterapia para mayores de 16 años.

- Técnica Vocal y Dicción, con un grupo para voces agudas y otro para voces graves, ambos dirigidos a mayores de 16 años.

- Iniciación a la Expresión Musical para Niñas y Niños, enfocado en la población infantil de 6 a 12 años.

El Área de Artes Escénicas incluye propuestas como:

- Movimiento Escénico, Juego Escénico, Escritura de Microteatro, Microteatro y Creación de Cortometrajes, todos para mayores de 16 años.

- Un taller de Iniciación al Teatro para Niños y Niñas, destinado a un público de 6 a 12 años.

Dentro del Área de Artesanía, se impartirán dos talleres de cerámica:

- Cerámica Básica para el Fomento del Autoempleo, para mayores de 18 años.

- Cerámica Básica: Alternativa de Ocio Juvenil, dirigido a adolescentes de 12 a 16 años.

Finalmente, el Área de Comunicación y Tecnologías presenta un taller de Podcast para mayores de 18 años.

La mayoría de los talleres se llevarán a cabo en las instalaciones de "El Perro Verde" y el "Estudio Inesperada Cerámica", mientras que otros tendrán lugar en el Centro de Ocio Joven "El Economato" y en la Casa de Cultura Polígono Nueva Ciudad. La duración y los horarios varían según el curso, comenzando a finales de septiembre y principios de octubre.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de septiembre y se podrá realizar en el enlace: https://forms.gle/hMdesZUsuU3YdoK99