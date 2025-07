El Ayuntamiento adquiere seis sillas de ruedas para su uso en los espacios acuáticos municipales

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha presentado esta mañana seis sillas de ruedas traill para su uso en las instalaciones acuáticas de la cuidad mediante el sistema de préstamo, y que han supuesto una inversión de 7.000 euros.

Una de ellas estará en la Ciudad de la Infancia para que la usen todos los niños y niñas que tengan dificultades de movilidad al acercarse a jugar en el espacio acuático y también en las cuatro piscinas municipales, quedando una en reserva por si hubiera alguna avería en cualquiera de ellas.

Ha explicado Fajardo que “lo que intentamos garantizar es que todas las personas tengan acceso a todos los espacios, ya que la silla que hemos comprado puede circular por el césped, arena y por los distintos ámbitos, de manera que los usuarios y usuarias no tengan que mojar su propia silla de ruedas”.

Ha destacado que “de esa forma garantizamos que el espacio, como el caso de la Ciudad de la Infancia, siga siendo y se convierte aún más en accesible al igual que todas las piscinas de Mérida y todas las instalaciones municipales”.

Asegura Fajardo que el Ayuntamiento de Mérida va a seguir haciendo este tipo de inversiones, “estas y otras muchas que ya viene realizando, porque como parece que la lotería de la Junta en inversiones no nos tocan, pues vamos a seguir trabajando en nuestras instalaciones municipales, deportivas y de ocio para que la ciudadanía de Mérida pueda seguir disfrutando de unas instalaciones modernas y, por supuesto, accesibles, que es una de las líneas de trabajo transversales en las que el Ayuntamiento está trabajando”.

Para el uso de la silla las personas interesadas solo tienen que acercarse al personal municipal que va a estar en cada una de las instalaciones, y dejando el DNI puede hacer uso de la silla y después, al devolverla, se recupera el DNI.

El de Mérida se convierte, de esta manera, en el primer Ayuntamiento de Extremadura que hace una inversión en este sentido, facilitar sillas de ruedas para que las personas con movilidad reducida, en este caso los niños y las niñas, puedan acceder a los espacios acuáticos.

Por su parte, el presidente de APAMEX; Jesús Gumiel, ha destacado que “la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Mérida en estos espacios acuáticos es única, no solamente en Extremadura, sino de referencia a nivel nacional”.

En relación a la Ciudad de la Infancia ha manifestado que, desde un desde un primer momento, se ha configurado un buen espacio lúdico y plenamente accesible a “instancias de la propia concejala y del propio alcalde, nosotros colaboramos dando ciertos detalles en materia normativa, pero decir que la propia iniciativa municipal ya contemplaba a todos los detalles y ha sido muy fácil”.

Ha manifestado que el Ayuntamiento de Mérida “invierte recursos, es decir, no habla cuestiones teóricas, sino que son tangibles con una silla que, estamos convencidos, no han demandado las personas con discapacidad, no han demandado los padres y las madres ¿Por qué? Porque no es un artículo que se conozca, es un artículo muy novedoso que permite utilizarlo en agua”.