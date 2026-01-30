El Ayuntamiento activa una oficina de atención por incidencias del temporal desde la Jefatura de Policía Local

El Ayuntamiento pone en marcha una oficina temporal de información y orientación con el objetivo de reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal.

Como señala el delegado de Policía Local, “esta oficina, coordinada desde la Jefatura de la Policía Local, permitirá a la ciudadanía consultar dudas, comunicar incidencias y recibir información y orientación, facilitando una atención más ordenada y eficaz de las dudas sobre los desperfectos y daños ocasionados”.

La Oficina de Atención por Incidencias del Temporal estará operativa durante una semana, desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de febrero, en horario de 9 a 14 horas, en las oficinas de la Policía Local de Mérida, situadas en Ronda de los Eméritos, s/n.

Además, se habilita como canal electrónico de recepción de información el correo incidencias.temporal@merida.es a través del cual la ciudadanía podrá remitir consultas, comunicar incidencias relacionadas con los efectos del temporal.

“Desde el Ayuntamiento se anima a utilizar estos canales específicos para mejorar la coordinación de los servicios municipales y ofrecer una respuesta más ágil, cercana y eficiente a las personas afectadas” concluye Felipe González.