Noticias Más de Uno Extremadura

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha revocado la sentencia que reducía a la mitad el pago por instalaciones fotovoltaicas a los ayuntamientos tras estimar el recurso del ayuntamiento pacense de Bodonal de la Sierra, como ya les adelantó Onda Cero, al considerar que el proyecto de la fotovoltaica ubicada en su término municipal es “economía verde” y no “economía verde y circular”. De esta forma las plantas solares no podrán acogerse a la reducción del pago del 1% establecido en la Ley Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Eso sí, la sentencia, que cuenta con un voto particular, puede ser recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.