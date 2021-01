Informativo Más de Uno Mérida

Hoy se produce la reapertura del comercio minorista en las localidades mayores de 3000 habitantes, en horario de mañana de 10 a 2 y de Lunes a Viernes. Patricia Llanos, Presidenta de la asociación de comerciantes Emérita Augusta, apuntaba a que se continuarán con las rebajas y esperaba que la gente tuviera ganas de comprar. Quienes no están tan contentos, ya no solo por no poder abrir sino porque tienen la mira puesta en cómo poder abrir son los hosteleros. Desde la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida, ABACARE, dicen acatar las normas pero piden que cuando abran les dejen trabajar. Entre sus peticiones está poder abrir la barra si hay espacio suficiente.