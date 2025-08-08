La Asociación Vecinal de Proserpina nombrará “Charquero de honor” al Cronista Oficial de la Ciudad Fernando Delgado Rodríguez con motivo de su semana cultural

La delegada municipal, Catalina Alarcón, acompañada por la presidenta de la Asociación Vecinal de Proserpina, Catalina Segura, han presentado esta mañana el intenso programa de actividades que, con motivo de la semana cultural de la barriada, se van a desarrollar la próxima semana.

Entre ellas destaca el nombramiento de “Charquero de honor” al Cronista Oficial de la Ciudad, Fernando Delgado, “por su defensa y aportación a Proserpina, siempre desde su voz y desde donde ha podido defenderla” ha destacado la presidenta.

La delegada ha dado la enhorabuena a la asociación “por el gran programa elaborado y desarrollado” al tiempo que ha destacado que con esta semana cultural “se pone el broche final a todas las semanas culturales que se han ido desarrollando en las diferentes zonas y barriadas de nuestra ciudad. a lo largo de los últimos meses”.

Ha destacado el apoyo del Ayuntamiento “apoyando y acompañando a las asociaciones vecinales incrementando la subvención para el desarrollo de estas semanas culturales. Concretamente lo hemos elevado a 1.500 € pero no solo apoyamos con esta subvención, sino que también apoyamos con toda la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de estas semanas culturales, de estas fiestas”.

Por su parte, la presidenta ha agradecido el esfuerzo municipal con las barriadas y ha desgranado un amplio programa de actividades entre las que se encuentran campeonatos de ajedrez, dominó parchís, cuatrola y petanca y, como novedad, una observación de estrellas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo desde el mirador del Museo del Agua.

El pregón de la semana cultural correrá a cargo, el jueves, del delegado de Turismo, Felipe González, que dará paso a actuaciones musicales durante el fin de semana, rutas por Proserpina, y un gran punto y final el domingo con una fiesta de la espuma y paella.