Aplazadas las actividades de Mérida Flamenca previstas para el sábado y domingo en la Plaza de España

Hoy jueves, 13 de noviembre, en el teatro María Luisa, a las 20.30 horas, será la actuación “Ser, sentir, bailar”

Mérida |

Las academias y escuelas de bailes ofrecen esta semana el programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida | Ayuntamiento de Mérida

Debido a las condiciones meteorológicas, las actividades del programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida previstas para el sábado, 15 de noviembre, y el domingo, 16 de noviembre, e la Plaza de España quedan aplazadas.

Así, estas actividades tendrán lugar el domingo, 23 de noviembre en el siguiente horario:

- 12 horas: concentración en la Puerta de la Villa.

- 12:30 horas: realización del Flashmob en la Plaza de España.

- 13 horas: concurso de sevillanas en la Plaza de España.

En horario de tarde actuación de las escuelas será:

- 16 horas: Vanesa Blanco.

- 17 horas Laura Serrano.

- 17:30 horas: Patricia Burgos.

- 18 horas: Julia Báez.

El resto del programa se mantiene tal y como estaban anunciado. Hoy jueves, 13 de noviembre, en el teatro María Luisa, a las 20.30 horas, será la actuación Ser, sentir, bailar. Mañana viernes, 14 de noviembre, habrá una “masterclass” con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad.

