POLÍTICA

El alcalde y el resto de portavoces municipales muestran su solidaridad, condena y repulsa ante las pintadas aparecidas contra VOX y sus votantes

El alcalde ha recalcado que no se va a permitir ninguna pintada en contra de ningún partido

ondacero.es

Mérida |

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, imagen de archivo en los micros de Onda Cero Mérida
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, imagen de archivo en los micros de Onda Cero Mérida | Ayuntamiento de Mérida

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, tras la reunión de la Junta de Portavoces de los distintos Grupos Políticos que conforman la Corporación Municipal ha manifestado “la solidaridad, condena y repulsa de dicha Junta de portavoces, así como la mía propia como alcalde de la ciudad de Mérida, por las pintadas aparecidas contra el Partido Político VOX y sus votantes en algunas zonas de la ciudad”.

“Esta ciudad de Mérida no va a tolerar ni va a permitir pintadas contra ningún partido político, ni contra ningún ciudadano colectivo por motivos de creencias religiosas, políticas e ideológicas. Así que no solamente hemos querido mostrar esta solidaridad, sino también mandar un mensaje de que este Ayuntamiento va a eliminar de manera permanente cualquier tipo de agresión que se produzca contra la democracia y contra sus representantes”.

