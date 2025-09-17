El alcalde y el resto de portavoces municipales muestran su solidaridad, condena y repulsa ante las pintadas aparecidas contra VOX y sus votantes

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, tras la reunión de la Junta de Portavoces de los distintos Grupos Políticos que conforman la Corporación Municipal ha manifestado “la solidaridad, condena y repulsa de dicha Junta de portavoces, así como la mía propia como alcalde de la ciudad de Mérida, por las pintadas aparecidas contra el Partido Político VOX y sus votantes en algunas zonas de la ciudad”.

“Esta ciudad de Mérida no va a tolerar ni va a permitir pintadas contra ningún partido político, ni contra ningún ciudadano colectivo por motivos de creencias religiosas, políticas e ideológicas. Así que no solamente hemos querido mostrar esta solidaridad, sino también mandar un mensaje de que este Ayuntamiento va a eliminar de manera permanente cualquier tipo de agresión que se produzca contra la democracia y contra sus representantes”.