El alcalde de Mérida ve el presupuesto "inflado" y sin "ninguna" de las obras necesarias para la ciudad

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, mantiene que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para el 2025 no contemplan "ninguna" de las obras que necesita la ciudad y que el proyecto elaborado por la Junta está "inflado" con partidas no ejecutadas del año anterior, con actuaciones plurianuales e inversiones en sedes de la Junta que benefician a todos los extremeños por igual.

A preguntas de los medios de comunicación tras la presentación, este pasado miércoles, del proyecto de las cuentas del Ejecutivo regional para el próximo año, el primer edil de la capital autonómica mantiene la valoración ofrecida el pasado lunes tras la reunión del Consejo de Capitalidad.

"Hay un 41% de ese presupuesto de Mérida que no se ejecuta en el 2024", ha apuntado Rodríguez Osuna, quien argumenta en consecuencia que se trata de un "presupuesto inflado y que tampoco se va a cumplir", ha señalado en referencia a la partida para el centro sociosanitario, valorado en 8 millones de euros, pero que "cuando se licite y empiece la ejecución de la obra no se habrá gastado ni un euro" el próximo año.

Esto significa que "no hay gasto público, no hay inversión, no hay contratos, no se mueve la economía", ha lamentado el regidor municipal, en alusión al empleo que no se genera por esta "parálisis" que a su entender hay en la Junta de Extremadura desde hace "más de un año y medio", periodo en el que "no se ve una obra".

Actuaciones que sí han acometido anteriores gobiernos, como el desdoblamiento de la carretera de El Prado, ha dicho, al tiempo que ha defendido que siempre ha mantenido una "actitud inconformista" en los Consejos de Capitalidad "indistintamente de quien gobernara" porque "siempre" ha antepuesto los "intereses de la ciudad" por encima de los de su partido o los de su propia persona.

"Estos presupuestos, indistintamente del color que se les quiera teñir, son presupuestos que no tienen ni una obra de infraestructura necesaria para la ciudad de Mérida", ha remachado el alcalde.

"MUY CONTENTO" CON PEDRO SÁNCHEZ

Sobre la situación de los Presupuestos Generales del Estado, ha señalado que el Gobierno de Sánchez está en dificultades para sacarlos adelantes al estar en minoría, como también lo está el de María Guardiola en la Junta, y que ahora ha presentado unos presupuestos sin tener los apoyos cerrados.

Asimismo, ha abundado en el rechazo del PP a la senda de déficit del Gobierno que "preocupa a todos los ayuntamientos". "El PP ha votado en contra en Madrid de que los ayuntamientos extremeños tengan más de 3.000 millones de euros del Fondo de Transferencias por parte del Estado", ha remarcado.

Rodríguez Osuna ha reclamado en este sentido un acercamiento de posturas en las "cosas importantes, en las cosas del comer", para sacar adelante las cuentas con sus "matices", pero en cuestiones como el techo de gasto, el límite de déficit, o las reformas fiscales "necesarias para poder seguir sosteniendo el estado del bienestar" hay que "ponerse de acuerdo".

SIN HOGAR DE MAYORES, PUENTE NI PISCINA

En todo caso, ha enumerado algunas de las inversiones que está acometiendo el Gobierno de España en la ciudad, con inversiones que superan los 90 millones de euros, y entre las que ha incluido la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, el Puente de Hierro, el desdoblamiento de la carretera de Cáceres, o la próxima entrada por la de Sevilla.

"Estoy muy contento con el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de España que invierte en Mérida más de 90 millones de euros y con la señora Guardiola, pues miren ustedes los presupuestos, cero", ha remarcado, para posteriormente matizar que "a última hora" incluyeron 500.000 euros para la piscina olímpica climatizada, presupuestada en 25 millones de euros.

Esta es una de las actuaciones que Mérida viene reclamando a la Junta de Extremadura, junto al sexto puente sobre el río Guadiana y el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, al que la Junta ya ha renunciado y que se levantará con fondos propios del ayuntamiento y de la Diputación de Badajoz.

Sobre el nuevo viaducto, ha señalado que es necesario en la zona sureste para desviar el tráfico del Puente Fernández Casado, en la avenida Reina Sofía, que está "sobresaturado" y por el que circulan "10.000 coches al día".

En cuanto a la piscina climatizada olímpica, ha señalado que en el sureste español no hay una instalación de estas características, por lo que es un "proyecto ambicioso, no solamente de ciudad, sino de región".

OTRAS ACTUACIONES SIN DINERO

Asimismo, ha comentado que otras cuestiones en estudio, o en busca de financiación, como el Museo de la Agricultura en el edificio de El Costurero, pero también otras que "han dicho definitivamente que no", como la ampliación de la Escuela de Idiomas.

Al respecto, ha recordado que el ayuntamiento trasladó la jefatura de la Policía Local a sus nuevas dependencias en Las Abadías dejando disponible su anterior sede junto a la Escuela de Idiomas, en la Politécnica, con el objetivo de ampliar la Escuela de Idiomas.

"Pues nos ha dicho que no, que no van a ampliar ni tienen interés en ampliar la escuela oficial de idiomas", ha señalado Rodríguez Osuna sobre las palabras de la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, en la reunión del Consejo de Capitalidad.

Otros proyectos de los que el ayuntamiento no sabe "nada" es de la sede del Parque Científico Tecnológico, que inicialmente iba en el Ifeme y luego junto al centro universitario, donde se ha cedido una parcela para este fin pero "tampoco aparece dinero" en los presupuestos para este espacio.

Tampoco están los 4 millones de euros para el parking centralizado del parque móvil de la Junta de Extremadura, para el que se cedió una a parcela de la estación de la ITV en su momento y tampoco aparece "nada" en las cuentas autonómicas.

"Hay montones de proyectos que estaban cedidos a los terrenos, que estaban hilados, que estaban iniciados y que se han caído, se van cayendo, y, en resumen, es que no hay nada", salvo "mucho dinero" para cuestiones como las obras de mejora de la sede de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) "que la llevan arreglando tres años" o las actuaciones en edificios de servicios administrativos, pero "una obra que sea de la ciudad de Mérida, para los vecinos y vecinas de Mérida, y en concreto no para prestar servicios al conjunto de la comunidad autónoma, no hay ninguna".