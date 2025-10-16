El alcalde de Mérida destaca la humanización como "valor principal" para mejorar la calidad de los servicios de salud

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha puesto en valor la humanización como "valor principal" para mejorar la calidad de los servicios de salud a los pacientes.

Rodríguez Osuna ha intervenido este miércoles en la inauguración de las III Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos, que se llevan a cabo en el Hospital de Mérida y están organizadas por la Junta, donde ha destacado la importancia de este tipo de encuentros que sirven evidenciar "el trabajo que se hace en las UCIs".

Por ello, el primer edil ha agradecido, "en nombre de la ciudad de Mérida", la puesta en marcha de este tipo de proyectos que "humanizan la asistencia sanitaria y el trato a los pacientes", que "va más allá y pone por delante a las personas".

Asimismo, ha valorado el "exquisito trato con el Ayuntamiento de Mérida", al tiempo que ha resaltado la promoción de una atención sociosanitaria centrada en la humanización como "valor principal" para mejorar la calidad de los servicios de salud que se brinda a los pacientes.

Las Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos son un evento anual que reúne a profesionales de la salud, expertos en medicina y pacientes para promover la humanización en la atención de pacientes críticos.

Además, se centran en la importancia de "la empatía, la comunicación efectiva y la calidad de los cuidados en situaciones críticas", ha indicado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.