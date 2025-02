El alcalde destaca que en Mérida hay más de 800 viviendas en previsión de construcción de las que 346 son de Protección Oficial

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha inaugurado, en el Centro Cultural Alcazaba el II Foro de Encuentro para la Contratación de Obras de la provincia de Badajoz (FECOBA), que reúne a profesionales y empresas con la administración provincial para explorar las oportunidades y desafíos en este ámbito vital.

En su intervención, el alcalde ha agradecido, en nombre del Ayuntamiento de Mérida “que todas las licitaciones públicas que ponemos en la calle siempre tienen concurrencia competitiva, siempre hay empresarios, empresarias que que se presentan a estas licitaciones”.

Ha señalado, en este sentido que “tenemos al menos esa suerte de contar con un sector productivo que es cómplice a la hora de llevar a cabo todas estas inversiones y prueba de ello son los más de 400 contratos que el Ayuntamiento de Mérida entre obra y servicio solicitó en el 2024”.

Ha destacado que más de 400 contratos significa “si uno quita los días que no son hábiles los fines de semana y las vacaciones, son más de dos contratos al día. Contratos que, como bien sabéis los empresarios, tienen una tramitación compleja, el proyecto, los informes jurídicos, la retención de crédito, la publicación previa, etcétera, etcétera”.

Por ello ha agradecido que, “a pesar de todas esas complicaciones que la administración tiene para llevar a cabo la ejecución de los fondos, podemos decir con orgullo que Mérida ahora mismo es el Ayuntamiento de Extremadura que más licitación pública de obra y que más contratos se llevan a cabo”.

Ha aprovechado para anunciar que hace unos días salió la licitación del Museo de Historia y Arqueología de la ciudad Mérida por 3 millones de euros, y que la semana que viene, dentro de unos días, saldrá a licitación pública también la construcción del Hogar de Mayores desde de Nueva Ciudad.

Ha destacado que la construcción de este Hogar de Mayores es posible “gracias a la cofinanciación con la Diputación de Badajoz, 1 millón de euros que pone la Diputación y otro que pone el Ayuntamiento”. Además, ha anunciado también que, en breve, una vez que se abra el presupuesto en Mérida, saldrá la licitación pública de distintos proyectos por más de 16 millones de euros.

El alcalde ha querido reflexionar también sobre el tema de la vivienda. “Ahora mismo hay un debate en la en la calle sobre la tensión que puede haber en distintos mercados inmobiliarios sobre la construcción de viviendas y no es la realidad. Ahora mismo en la ciudad de Mérida, entre solicitudes de licencia de obra o las que están en un proyecto, hay más de 800 viviendas en previsión de construcción de las que 346 son de Protección Oficial porque el Plan General de Mérida permite, muchos de los que estáis aquí estáis construyendo esas promociones en Mérida, obliga a que hay un tanto por ciento de las viviendas que se construyen que tienen que ser de Protección Oficial”.

Ha señalado que el verdadero problema es un problema de acceso,” un problema de salario, de familias que no pueden acceder a esa vivienda, porque no tienen unos salarios dignos o bien porque los precios de las viviendas que están en el mercado no llegan a la mayor parte de esas familias que necesitan vivienda”.

Ha destacado el trabajo del Ayuntamiento de Mérida en este sentido porque “aunque el Ayuntamiento de Mérida no ha tenido la suerte de caer en la tómbola del del Gobierno Extremadura de las 3.000 viviendas, no nos ha tocado ni una bola.

Este Foro ofrece un espacio único para intercambiar conocimientos, establecer conexiones estratégicas y descubrir las últimas tendencias que impulsarán el futuro de la contratación pública, todo ello con el objetivo de impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas, las empresas locales, emprendedoras e innovadoras en las licitaciones públicas; promover la participación de las pymes en la compra pública, favorecer el relevo generacional en las pequeñas y medianas empresas y ofrecer apoyo al empresariado autónomo de la provincia.

En el Foro se exponen más de 140 proyectos por un importe estimado superior a los 70 millones de euros. Para ello, se ha invitado a las empresas a conocer de primera mano las características de las contrataciones que se exponen, promoviendo un conocimiento más grande que permita garantizar una participación más diversa en las futuras licitaciones.