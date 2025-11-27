La agenda cultural y de ocio para el fin de semana mira ya a la Navidad y ofrece conciertos, música y eventos solidarios

EVENTOS

Navidad en Mérida

28 noviembre 2025 - 6 enero 2026

Numerosas actividades tendrán lugar esta Navidad en Mérida que se desarrollen en distintos puntos de la ciudad con la colaboración de colectivos culturales, deportivos, sociales y religiosos en una programación en la que destaca la Proyección de un espectáculo de imagen, luz y sonido sobre la fachada del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre.

El viernes 28 de noviembre, a las 19:00 horas, tras el encendido de la iluminación especial, la Plaza de España acogerá el concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Bang y el sábado, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el gran evento de Europa FM “Hola Mérida” para dar la bienvenida a la Navidad en la ciudad.

En el apartado musical, habrá tres zambombás durante las navidades en la Plaza de España y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, finalizando la parte musical con las preuvas infantiles y adultas el 29 de diciembre, tanto por la mañana como por la tarde-noche, respectivamente.

La instalación del Gran Belén Municipal en el Centro Cultural Alcazaba en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida se inaugura el 4 de diciembre, y el Misterio de tamaño natural que se inaugura este viernes en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, además de la San Silvestre el 30 de diciembre, más de 20 colectivos están trabajando ya en la preparación de la Cabalgata de Reyes 2026 que se celebrará el 5 de enero.

Noche del Encendido de la Navidad «Concierto de Celia Vergara»

El viernes 28 de noviembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar el Encendido de la Iluminación Extraordinaria de Navidad cuyo epicentro será la Plaza de España en donde tendrá lugar justo a continuación el concierto de Celia Vergara con la colaboración de Abel Trigó y la Big Band Ciudad de Mérida.

Fiesta DJs Europa FM

La Plaza de España acogerá, el sábado 29 de noviembre, la gran Fiesta DJS de Europa FM con la que se dará la bienvenida musical a la programación navideña de 2025, un día después del alumbrado navideño, en la Plaza de España.

Una fiesta con un formato que ya es casi una tradición en algunas ciudades del país y que acerca a los asistentes a todos los éxitos de hoy y a esos otros favoritos de hace algunos años, siempre con una gran dosis de energía positiva y con espacio para todos los públicos. Será la primera vez que se celebre en Extremadura.

En concreto, serán cinco Djs los que estarán en la fiesta y que estará abierto a todo el público de forma gratuita desde las 18:00 horas de la tarde hasta las 24:00 horas de la noche. El evento comenzará con el DJ emeritense Yörik que pinchará para toda la familia, comenzando la fiesta con un cañón de nieve artificial para que los más y las más pequeñas de Mérida puedan disfrutar de esa bienvenida a la Navidad.

A las 19:00 horas de la tarde será el turno de la DJ emeritense Amanda Gris que empezará ya a pinchar temas más comerciales. Y a partir de las 2000 horas, Javi Sánchez, Álex Muguiro y Xavi Alfaro pincharán hasta las 12 de la noche los temazos más actuales.

Mercado Navideño de Artesanía

28 noviembre 2025 - 5 enero 2026

Del 28 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026, estará instalado en el Parque López de Ayala el Mercado Navideño de Artesanía que incluye también numerosas actividades como talleres, actuaciones musicales o cuentacuentos que se irán anunciando próximamente.

Navilandia. Ciudad de la Navidad

22 noviembre 2025 - 6 enero 2026

El recinto de IFEME acoge desde el sábado 22 de noviembre, ‘Navilandia, la Ciudad de la Navidad’ un espacio lleno de atracciones y actividades diseñadas para todos los públicos. Estará abierto hasta el 6 de enero.

Entre las principales propuestas destacan: atracciones infantiles, como camas elásticas, castillos hinchables y trenes temáticos de renos. Pista de hielo, ideal para disfrutar del patinaje en familia. Un tobogán gigante que ofrecerán diversión a todos los niños Actividades clásicas como el jumping, el tiovivo y otras zonas dedicadas al entretenimiento infantil. La tradicional caseta de Papá Noel, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y compartir momentos inolvidables.

Además, el recinto contará con una amplia zona de restauración que incluirá una churrería, puestos de gofres, chocolate caliente y otras delicias navideñas.

Para reforzar el carácter sostenible y familiar del evento se han organizado talleres abiertos a todas las edades, donde se promoverán valores de respeto al medio ambiente a través de actividades creativas. Asimismo, la programación incluirá diferentes actuaciones musicales que pondrán un toque festivo al ambiente.

Los horarios de la Ciudad de la Navidad son los siguientes:

• Lunes a jueves 16:30h a 22:00h

• Viernes 16:30h a 23:00h

• Sábados y festivos 12:00h a 23:00h

• Domingos 12:00h a 22:00h

Vacaciones (colegios)

• Lunes a jueves y domingos 12:00h a 22:00h

• Viernes y sábados 12:00h a 23:00h

XX Festival de Cine Inédito

Del 20 al 29 de noviembre tendrá lugar la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida que en su sección oficial contará, como siempre, con películas de calidad que se emitirán en versión original con subtítulos. Además, no faltaran las secciones ‘Cine y Escuela’ o la ‘Gala de Clausura’ con la entrega de los Premios Miradas.

Ruta de la Tapa Gourmet 2025

Del 6 al 30 de noviembre (de jueves a domingo) se desarrollará una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida en la que participarán 14 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad.

Los establecimientos son: Restaurante Ayre • Cachicho Casa Benito • Capriccio Italiano-Senso Unico • De tripas corazón • Mirador del Guadiana • La Casona Museo • La Casona Plaza • Restaurante La Extremeña • La Faena • Naturacho GastroTapas • Restaurante Las 7 Sillas • The KRAFT Bar • Vaova Gastro • Vía de la Tapa .

Dichos establecimientos ofrecerán una “Tapa de la ruta” por 5 € y una “Tapa Gourmet” por 7 €. Participar en la Ruta de la tapa tendrá un aliciente para todas las personas que la quieran realizar ya que tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo de diferentes premios. Para ello, como ediciones anteriores, deberán rellenar el pasaporte con 3 sellos de distintos establecimientos, que podrán conseguir en los establecimientos participantes, y depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa hasta las 14:00 horas del miércoles 2 de diciembre.

Los premios constan, entre otros, de Estancias para dos personas, Experiencias Gastronómicas, Visitas Guiadas, Piezas de Terracota Mérida, Lotes de Vinos de Extremadura, Lote de ibéricos, Lotes de Cava o Cervezas y cenas en establecimientos de la ciudad.

Rastrillo Solidario Fundación Prodean

La delegación en Mérida de Fundación Prodean organiza, un año más, el tradicional rastrillo, así como la cena y la merienda solidaria a beneficio del proyecto ‘Una mano por Venezuela’.

El rastrillo se celebrará del 26 al 28 de noviembre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. En cuanto a la cena, se celebrará el jueves 20 de noviembre, a las 21.00 horas y la merienda será el jueves 27 de noviembre, a las 18.00 horas. Todos los encuentros benéficos se celebrarán en el Parador de Mérida (Plaza de la Constitución, 1).

Noche de Estrellas, Ruta nocturna por la naturaleza y el cosmos (Parque Natural de Cornalvo)

ADENEX llena de vida la ciudad de Mérida durante este mes de noviembre con un programa de actividades que invitan a disfrutar, aprender y compartir. Charlas, rutas, encuentros y propuestas culturales se darán cita para seguir cumpliendo una misión que nos acompaña desde hace más de cuatro décadas: defender, conocer y amar la naturaleza de Extremadura. Financia el Ayuntamiento de Mérida

Entre dichas actividades se encuentra la denominada ‘Noche de Estrellas, Ruta nocturna por la naturaleza y el cosmos’ que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, De 19:00 a 21:30 horas, en el Parque Natural de Cornalvo. Una oportunidad única para disfrutar del atardecer en este espacio protegido y dejarse sorprender por un viaje a través del cielo nocturno, descubriendo estrellas, constelaciones y leyendas bajo la guía de personas expertas. ADENEX y Astroturismo por Extremadura invitan a toda la ciudadanía a acercarse, descubrir y participar activamente en estas iniciativas que combinan conocimiento, compromiso ambiental y convivencia.

Visita guiada ‘Mérida Sepulcral’

El Ayuntamiento de Mérida organiza este mes de noviembre visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal, una actividad que invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Bajo el nombre “Mérida Sepulcral 2025”, estas rutas se celebrarán los sábados de noviembre, a las 18:30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita.

Fin de Semana Micológico

Tras las Jornadas Micológicas celebradas durante lo martes de noviembre, el último fin de semana del 29 y 30 del mismo mes, la Sociedad Micológica Extremeña organiza un Fin de Semana Micológico que incluye una visita al Parque Natural de Cornalvo y exposición de las setas recolectadas además de una comida de convivencia.

LITERATURA

¡Este Jueves te Cuento!: «Cuentos del más atrás»

Vuelven los Cuentacuentos al Rincon de los Cuentos del Centro Cultural Alcazaba organizados por la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner bajo la actividad ‘¡Este Jueves te Cuento!’.

Jueves 27 de noviembre. 18:30h CUENTOS DEL MÁS ATRÁS Sonia Luchena

Jueves 4 de diciembre. 18:30hh CUENTOS DE AUTORA Pilar Gálvez

Jueves 18 de diciembre. 18:30h CUENTOS DEL MÁS ATRÁS Sonia Luchena

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de octubre a mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

27 de noviembre Pompeyo Magno. El gran transgresor Prof. Dr. Francisco Pina Polo. Universidad de Zaragoza.

EXPOSICIONES

Exposición “Pancolomo” de J. J. Guisado

La historia de la colonización ha sido contada, en demasiadas ocasiones, desde una mirada distante y centrada en los planes institucionales, infraestructuras y logros técnicos. Sin embargo, lo verdaderamente esencial -las personas que dieron vida a esos territorios- ha permanecido en un segundo plano, casi como un decorado funcional. El capital humano, los colonos y sus familias, raramente ocuparon el lugar central en los relatos oficiales a pesar de ser quienes, con esfuerzo cotidiano y silencioso, levantaron sobre tierras difíciles el modelo agrícola que sustentaba todo el proyecto del Instituto Nacional de Colonización.

Las imágenes que componen esta exposición son un ensayo visual sobre la memoria de ese proceso y una reflexión sobre la construcción de la identidad en un territorio inventado y sobre cómo la transformación del paisaje moldea también a quienes lo habitan.

La exposición se podrá visitar en el Centro Cultural Santo Domingo del 6 al 28 de noviembre, de lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas y sábados, de 10:30 a 14:00 horas.

MÚSICA

Concierto Orquesta de Extremadura: «Leyenda y tragedia». 28 de noviembre a las 20 horas.

Un programa de resonancias nórdicas de la mano de Forés, quien recibió en Helsinki buena parte de su formación. De la compositora finlandesa Outi Tarkiainen, Mosaics, una sugerente página inscrita en Nordic: A Fragile Hope, un proyecto audiovisual de la Sinfónica de Gotemburgo sobre la fragilidad del equilibrio marino ante el cambio climático.

Escena Contemporánea: «Zahír Ensemble»

28 de noviembre a las 20.30 horas.

La música, la palabra y el gesto se entrelazan este otoño en Mérida con una nueva edición de Escena Contemporánea, el festival que convierte a la capital extremeña en un punto de encuentro para las artes del siglo XXI. Organizado por el ensemble especializado en música contemporánea Teatro del Arte Sonoro bajo la dirección artística de Rebeca Santiago, el festival se celebra entre octubre de 2025 y marzo de 2026 con tres espectáculos.

Cantajuego «20 años, La Gira»

CantaJuego cumple 20 años y lo celebra girando por toda España con un espectáculo a medida que unirá a generaciones en una experiencia mágica. Revive momentos memorables con los queridos cantajuegos Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y con sus entrañables amigos Coco, Pepe y Buby que siempre les acompañan, en este especial aniversario que honra dos décadas de música y diversión, rindiendo homenaje a los seguidores de siempre y a los nuevos. Disfruta de una experiencia única con las mejores canciones, música y coreografías que han marcado la infancia de miles de niños, en un espectáculo que une pasado y presente. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta festiva y emotiva celebración.

En total, más de 80 minutos de música, baile y diversión a puro ritmo CantaJuego. 2 sesiones el 29 de noviembre: 16:30 y 19:00 horas.

Jorge Goes: ‘Tour Me va, Me va’ (Tributo a Julio Iglesias)

30 de noviembre a las 18 horas

En este espectáculo, Jorge Goes revive los clásicos eternos que marcaron generaciones: baladas llenas de sentimiento, melodías que nos transportan en el tiempo y esa esencia única que convirtió a Julio Iglesias en una leyenda mundial.

Con una puesta en escena elegante y una interpretación apasionada, Jorge Goes logra captar la esencia del astro español, brindando aL público una experiencia íntima, nostálgica y vibrante.

Coral Augusta Emerita «Los Miserables»

La Coral Augusta Emerita ofrecerá el concierto ‘Los Miserables’ en el Centro Cultural de La Antigua y Centro Cultural Alcazaba, los días 22 y 30 de noviembre, respectivamente.

La propuesta artística combina la interpretación en directo de los fragmentos más representativos de la emblemática obra, adaptados para coro y piano, con la proyección de imágenes cinematográficas que acompañarán la ejecución musical, generando así un espectáculo interdisciplinar en el que se unen la música coral y el lenguaje audiovisual. La dirección musical y piano corresponde a F. Javier Gómez Hurtado.

TEATRO

Teatro: «El curso de tu vida»

El espiritual Adrián del Castillo se prepara para dar su «curso de cocina crudivegana» en el Centro de Ocio y Cultura más selecto de la ciudad. Sin embargo, no está preparado para todo lo que va a acontecer en este día: un novio que no viene, un alegre sevillano con mucho «arte», un chico de Cuenca con problemas de relaciones sociales, una famosa actriz del más allá, una desesperada secretaria empeñada en que hoy todo salga perfecto y un misterioso almacén que les hará recapacitar sobre el curso de su vida. Pero y el maestro, ¿Dónde se ha metido?

Isabel Rey: Diva de barrio

28 de noviembre a las 20.30 horas.

A través de sus recuerdos, Isabel reclama que vivimos en un mundo en el que fingimos felicidad a través de una pantalla para mostrárselo a los demás y luego estamos más amargados que cristo clavado en la cruz.