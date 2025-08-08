Adjudicado el proyecto de entoldado de las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo por un importe de 199.488 euros

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la ejecución del proyecto de entoldado de las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo a la empresa Xiclope Visión de Futuro por un importe de 199.488 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 5 meses desde la firma del contrato.

La actuación contempla la cubrición de 1.920 metros cuadrados, equipando a estas calles de un moderno entoldado, de las mismas características del existente en la calle José Ramón Mélida, que contribuya a favorecer la circulación peatonal en épocas estivales y de más calor.

Con ello, el Ayuntamiento pretende continuar el proyecto de una ciudad más confortable, además de dinamizar actividades diarias conformando un espacio definido y atractivo, generador de la convivencia en el centro de la ciudad.

De esta manera, este entoldado puede permitir el engalanamiento de las calles que componen la zona centro de la ciudad dotándolas de una estética, habilidad y de tránsito inéditas.

La delegada de Contrataciones, Silvia Fernández, señala que, “al igual que hicimos con la calle José Ramón Mélida, continuamos con el proyecto de hacer el centro de la ciudad, para la ciudadanía y todas las personas que nos visitan, mucho más cómodo y amable, fomentando y dinamizando, además, la actividad comercial de la zona”.

El entoldado irá sobre mástiles con una altura de 7 metros sobre el pavimento, mediante tubos de acero galvanizado de 220 mm de diámetro. El entoldado se proyecta mediante una lona centrada, en color beige, con cuadrados, de 150 c 150 cms, con una anchura de sombra de 5 metros.