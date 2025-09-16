El Acueducto de Los Milagros acoge desde el Jueves el III Festival Mundial Foodtrucks Mérida con gastronomía de todo el mundo, actividades y conciertos

El Acueducto de los Milagros acoge desde este jueves y hasta el domingo el III Festival Mundial Foodtrucks Mérida con una amplia programación de actividades y de oferta gastronómica de países de todo el mundo.

El delegado ha destacado que se trata de un festival “que une gastronomía y cultura y que tendrá actividades del jueves por la tarde hasta el domingo a mediodía con numerosos tributos y actividades familiares en un marco incomparable como es el Acueducto de los Milagros”.

Ha destacado que es un evento gastronómico que se celebra en numerosas ciudades de toda la geografía española pero, a diferencia de los diferentes sitios donde se está celebrando, el marco de Acueducto de los Milagros lo hace único ya que muy pocas ciudades lo pueden tener un telón de fondo como éste”.

Un evento gastronómico donde se podrán degustar comidas de todas partes del mundo, venezolana, mexicana, argentina, uruguaya, comida cubana, italiana, coreana, y que tendrá numerosas actuaciones durante todo el fin de semana

Por su parte, Juan Manuel Romero, de la empresa Velasa Producciones, ha destacado que “siempre ha sido un placer para nosotros estar aquí porque siempre nos habéis acogido fenomenalmente bien y que podemos llevar a cabo gracias también a la sintonía que hay entre el Ayuntamiento y nosotros”.

Este año vendrán 14 foodtrucks con muchas novedades. Además, se han ampliado los conciertos, hay cuatro eventos infantiles como un Cantajuegos Disney el viernes, pintacaras el sábado o los payasos de la tele el domingo.

Ha señalado que “queremos potenciar mucho el sábado a mediodía, ya que traemos uno de los mejores tributos a Marea y Extremoduro a nivel nacional, igual que el tributo a Mecano el domingo a mediodía para fomentar también esas horas que son más familiares”.