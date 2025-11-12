Las academias y escuelas de bailes ofrecen esta semana el programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida

El delegado de cultura, Antonio Vélez, y representantes de academias de la ciudad han presentado hoy la VII edición del programa Flamenco Patrimonio e Historia de Mérida que volverá a convertirá a la ciudad durante noviembre en el escenario de este arte universal.

“Este evento ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad” señala Antonio Vélez, que ha reconocido el trabajo de las academias de flamenco: “alrededor de la fecha del Día Internacional del Flamenco (que es Patrimonio de la Humanidad), Mérida, como ciudad patrimonio de la humanidad, se vuelve a convertir en un escenario del arte más puro y universal que es el flamenco”.

“Es mucho más que un festival, afirma el delegado de cultura, “es una forma de decir quiénes somos”. Se trata de la unión “de dos patrimonios: el flamenco y Mérida, logrando un diálogo entre tradición y contemporaneidad”.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso “con la promoción del flamenco y con las academias de Mérida que se implican, trabajan, lo cuidan y son las encargadas de mantenerlo vivo”.

Vélez destaca también “la transmisión entre generaciones, donde los jóvenes aprenden de los grandes, y el público de todas las edades disfruta y practican el flamenco juntos” porque “cuando la cultura salen a la calle, es cuando Mérida late con más fuerza”.

Por su parte, Yolanda Burgos, describe como "una satisfacción muy grande" poner en marcha este programa de actividades que componen Mérida Flamenca, agradeciendo “el apoyo del Ayuntamiento y destacando la gran colaboración de las vecinas y vecinos de Mérida”.

En cuanto a la programación, explica el miércoles 12 habrá una exposición de un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias.

El jueves, 13 de noviembre, en el teatro María Luisa, a las 20.30 horas, será la actuación Ser, sentir, bailar. El viernes, 14 de noviembre, habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad

Ya el sábado, 15 de noviembre, tendrá lugar la actuación de las escuelas y academias en la Plaza de España, a las 17 horas. El domingo, 16 de noviembre, será el Flashmob (13 horas) y Concurso de Sevillanas (13.30 horas).