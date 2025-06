Abierto el plazo de solicitudes de parcelas para atracciones y casetas para la Feria de Mérida

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha informado esta mañana que ya se encuentran publicadas, en el Perfil del Contratante y en la web municipal, las normas para solicitar parcelas para atracciones, puestos de venta e la instalación de casetas para partidos políticos, entidades, sindicatos, asociaciones vecinales y particulares en el recinto ferial durante la Ferias y Fiestas del 2025, aprobadas por la Junta de Gobierno Local la pasada semana.

Las solicitudes deben presentarse en el Ayuntamiento antes del 18 de julio. La delegada ha anunciado que el Día de la Infancia va a ser el 2 de septiembre y “que también se va a establecer como venimos haciendo en otras ediciones y de alguna manera haciendo la feria accesible a todas las personas, el periodo sin ruido que será de 8 a 10 de la noche todos los días en el recinto ferial, a excepción del día 31, el día de la inauguración que estará hasta la 1 de la mañana debido a que se está llevando a cabo la última obra del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano”.

Así mismo, se ha decidido que haya días relacionados con las personas mayores, como será el jueves 4 de septiembre en la caseta municipal y. como novedad, dentro de la caseta municipal el día 5 de septiembre se celebrará el Día de Folclore “en el que se llevarán a cabo diferentes acontecimientos relacionados con el folclore extremeño a cargo de la Asociación de Nuestra Señora de la Antigua”

VENTA AMBULANTE

La delegada ha anunciado que se ha decidido no autorizar la venta ambulante los días de feria en la zona que estaba establecida del recinto ferial por dos cuestiones, una de ellas logística “porque se instalaba en una zona de aparcamiento y esa necesidad de aparcamiento es importante para acceder al recinto ferial para no eliminar todo ese espacio donde se ubicaba” y también por una cuestión de Seguridad Ciudadana “al no disponer de un espacio acondicionado que garantice esa seguridad para para la ciudadanía emeritense, tanto para acceder como para aquellos que llevan a cabo esa venta”.

Se valorará en un futuro su autorización cuando se pueda hacer una mejora de ese recinto ferial, “valorar una zona que esté acondicionada y que esté dispuesta y en mejores condiciones, tanto para quienes van a visitar esa venta ambulante como para quienes evidentemente empresarios, empresarias que están en ese espacio y que hacen esa venta ambulante”.

Ha manifestado la delegada que el Ayuntamiento “ha estado en todo el tiempo en conversaciones con el sector feriante y hemos llegado a un acuerdo y se ha establecido en base a esos acuerdos como el que, si algún empresario tiene que irse a otra localidad, previa solicitud en la instancia, podrá hacerlo sin problema”.