Abierto el plazo de inscripción para la segunda edición del curso “Escuela de Vida: Formación de Habilidades Personales y Sociales en el Aula”

El curso forma parte del programa Menores Saludables ll del Ayuntamiento de Mérida, y está financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y cuenta con la colaboración del Centro de Profesores y Recursos de Mérida (CPR).

Como señala del delegado de sanidad, Marco Antonio Guijarro, “está dirigido a docentes, orientadores y educadores sociales, que desarrollen su actividad profesional principalmente en centros educativos de Mérida, y pretende ser una herramienta que facilite la adquisición de competencias y habilidades sociales, por parte del alumnado”. Su objetivo es promover que el profesorado de infantil, primaria y secundaria aplique las Habilidades para la Vida en el aula.

Para ello, se llevarán a cabo una serie de acciones formativas relacionadas con la “Guía Didáctica de Habilidades para la Vida para la prevención de drogodependencias” de las autoras Patricia Calvo Prieto y Mª Teresa Buil Blasco. Además participarán docentes de los Colegios Zola, con más de 50 años de experiencia en la atención individualizada y emocional del alumnado.

El curso se realizará durante seis sesiones, en horario de tarde, a lo largo de tres semanas consecutivas (del 28 de octubre al 12 de noviembre).

Como novedad con respecto a la 1ª Edición, se han incluido tres sesiones online de asesoría y/o consultoría posteriores al desarrollo del programa, para que aquellos profesionales que vayan a implementar acciones en el aula, puedan consultar dudas u otros aspectos relacionado con las mismas.

La inscripción es gratuita, y el número máximo de participantes es de 25 profesionales. El plazo se cierra el viernes 3 de octubre. Enlace al formulario de inscripción https://forms.gle/2QuVyyvStkpUpFBF8