20 agrupaciones adultas y 5 en Juveniles participarán en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2025

Una vez finalizado el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Mérida 2025, en las categorías adulta y juvenil, un total de 20 agrupaciones se han inscrito a la categoría adulta y 5 agrupaciones a la juvenil.
Las semifinales se celebrarán, en el caso de las adultas, el 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. El sorteo que determinará el orden de actuación se celebrará el domingo 23 de noviembre, a las 13 horas, en el Teatro María Luisa.
Las agrupaciones adultas son:
Chirigotas:
1 - Los Pejigueras
2 - Las Fanáticas
3 - Lokacostao
4 - La Marara
5 - Los que nunca salen.
6 - Tagorichi
7 - Las del Fresco
8 - Las Justinas
9 - Los paveras
10 - Desiguales
11 - Los Camándulas
12 - De aquí no nos mueve ni Dios.
Comparsas:
1 - Los que faltaban
2 - Las Iguales
3 - Los Cacos
4 - El Mirador
5 -Los Bandoleros
Coros:
1- Tu Muralla
2- Dame Veneno
Cuarteto:
1- Cuarteto Low Cost.
En el caso de las juveniles, se realizará el concurso en sesión única el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa y participarán:
Chirigotas:
1 - Un corte con plumas
2 - Ventanas con vistas al Vecino
3 - Los Patatas
Comparsas:
1- Las del Patio
Cuarteto:
1- Cuarteto de Los Farraguas.
Igualmente el sorteo se celebrará el 23 de noviembre en el Centro Cultural Alcazaba.