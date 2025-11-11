20 agrupaciones adultas y 5 en Juveniles participarán en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2025

Una vez finalizado el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Mérida 2025, en las categorías adulta y juvenil, un total de 20 agrupaciones se han inscrito a la categoría adulta y 5 agrupaciones a la juvenil.

Las semifinales se celebrarán, en el caso de las adultas, el 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. El sorteo que determinará el orden de actuación se celebrará el domingo 23 de noviembre, a las 13 horas, en el Teatro María Luisa.

Las agrupaciones adultas son:

Chirigotas:

1 - Los Pejigueras

2 - Las Fanáticas

3 - Lokacostao

4 - La Marara

5 - Los que nunca salen.

6 - Tagorichi

7 - Las del Fresco

8 - Las Justinas

9 - Los paveras

10 - Desiguales

11 - Los Camándulas

12 - De aquí no nos mueve ni Dios.

Comparsas:

1 - Los que faltaban

2 - Las Iguales

3 - Los Cacos

4 - El Mirador

5 -Los Bandoleros

Coros:

1- Tu Muralla

2- Dame Veneno

Cuarteto:

1- Cuarteto Low Cost.

En el caso de las juveniles, se realizará el concurso en sesión única el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa y participarán:

Chirigotas:

1 - Un corte con plumas

2 - Ventanas con vistas al Vecino

3 - Los Patatas

Comparsas:

1- Las del Patio

Cuarteto:

1- Cuarteto de Los Farraguas.

Igualmente el sorteo se celebrará el 23 de noviembre en el Centro Cultural Alcazaba.