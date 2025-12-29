Mérida volverá a vivir el Torneo de Golf en Don Tello en 2026

Un año más, Onda Cero Mérida ha culminado las actividades del año con su tradicional torneo de golf que tuvo lugar en el Club Don Tello. Un campeonato valedero para el nacional que organiza Atresmedia Radio y cuya final se celebró en Murcia llevando a los tres primeros clasificados del torneo emeritense a participar en la misma.

La vinculación del Golf y Onda Cero este año que acaba se ha reforzado gracias a la participación como patrocinadores de la Fundación Jóvenes y Deporte dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura, que, junto con el resto de patrocinadores y colaboradores han hecho posible la celebración del evento un año más.

Por ello, ONDA CERO se ha vuelto a convertir en el medio de comunicación referencia de promoción del golf en la capital autonómica y en toda Extremadura con la puesta en marcha de este torneo celebrado a finales de noviembre. Durante el campeonato, celebrado en los campos de Don Tello y que contó con la co-organización del propio club deportivo, participaron sesenta jugadores que competían por representar a Mérida en la final nacional de Murcia.

Durante la jornada de convivencia y deporte se volvió a constatar la alta participación, y la capacidad del golf como deporte inclusivo y abierto a todas las edades y públicos. El compromiso de ONDA CERO y del resto de patrocinadores es volver a reeditar, una vez más, este torneo, enseña de la casa, que en 2026 pretende organizarse en la primavera.