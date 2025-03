Los menores detenidos por la muerte de una educadora en Badajoz huyeron en el coche robado al víctima

Los tres menores detenidos como presuntos responsables de la "muerte violenta" de una educadora en un piso tutelado en Badajoz huyeron en el coche robado a la víctima y con el que tuvieron posteriormente un accidente, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los detenidos son dos chicos de entre 14 y 15 años y una chica algo mayor, según apuntan las mismas fuentes, que indican que la vinculación de la menor en los hechos podría estar relacionada con colaborar en la huída.

Asimismo, precisan que fue una llamada de una persona la que habría informado de una fuerte discusión en el piso tutelado, lo que habría provocado que efectivos se desplazaran hasta el lugar donde encontraron a la trabajadora fallecida.

Asimismo, y como ha informado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios, los tres menores han sido detenidos en Mérida tras tener un accidente con el coche sustraído. La primera en ser detenida ha sido la chica y horas después los otros dos chicos.

La trabajadora muerta era natural de Castuera (Badajoz) y tenía 35 años, según Quintana, quien ha calificado el suceso como un "hecho absolutamente terrible".

"Un hecho absolutamente terrible, no tiene otras palabras por mi parte, una cosa absolutamente terrible y lógicamente pues ahora seguiremos investigando y seguiremos analizando lo que ha podido suceder, cómo ha sucedido y en qué circunstancias han sido", ha señalado el delegado del Gobierno en Quintana de la Serena (Badajoz), donde ha visitado la nueva Subestación Eléctrica de la localidad.

Asimismo, y sobre las causas de la muerte, José Luis Quintana ha dicho que aún no puede ofrecer información sobre las mismas, ya que están en investigación.

"Me imagino que este hecho se declarará secreto de sumario normalmente y por lo tanto en esa parte no puedo indicaros mucho más", ha apuntado, además de añadir que no tiene conocimiento de si existieran denuncias por parte de la víctima por altercados previos.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha informado de que la gestión del piso tutelado es competencia "completamente de la Junta de Extremadura".