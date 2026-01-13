Más de 18.800 docentes extremeños cobrarán en sus nóminas de enero la subida mensual de 80 euros

Más de 18.800 docentes extremeños de centros públicos cobrarán en sus nóminas de enero la subida de 80 euros brutos mensuales aprobada este martes por el Consejo de Gobierno en funciones. Para afrontar esta subida, el Ejecutivo regional va a destinar más de 24,6 millones de euros de manera adicional durante 2026 y la medida beneficiará al personal funcionario de carrera, así como a los interinos y al personal laboral docente que ocupe plazas en centros educativos no universitarios.

"Van a ser un total de 18.841 maestros y profesores que van a tener esta subida que, como digo, se va a ver reflejada ya en esta nómina, cumpliendo así el compromiso de nuestra presidenta. Cada docente se va a beneficiar de una subida de 1.120 euros al año, subida que se va a distribuir en 14 pagas", ha puesto en valor la portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano.

Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, ha destacado que la administración autonómica ha mantenido "en todo momento una voluntad negociadora con todas y cada una de las organizaciones sindicales", quienes meses atrás salieron a las calles en demanda de su homologación salarial y que consideran insuficiente la subida de 80 euros mensuales.

"Una vez más, desde nuestro gobierno, cumplimos con los docentes, mejoramos sus condiciones retributivas, mejoramos sus condiciones laborales, algo que estamos convencidos va a redundar en una mejora de los servicios que prestan a todos los ciudadanos extremeños", ha hecho hincapié.

En este sentido, Elena Manzano ha recordado que, a pesar del descenso de alumnos, Extremadura cuenta en estos momentos con 1.081 docentes más, a lo que ha unido que los maestros han pasado de 25 a 23 horas lectivas y que las ratios se han reducido, pasando de 25 a 22 alumnos en Infantil y de 35 a 30 en Bachillerato.

También ha sumado la portavoz que se han mejorado las condiciones laborales de los docentes en materia de conciliación y se han eliminado las jornadas laborales en horario de tarde.

"Les recuerdo que hemos pagado todas y cada una de las actualizaciones salariales aprobadas en el marco de la negociación estatal y hemos pagado también una del anterior gobierno, del gobierno socialista del señor Vara, que es ese 2 por ciento del 2020", ha incidido.

A preguntas de los medios por si en las negociaciones de cara a la formación de gobierno en Extremadura la homologación salarial de los docentes pudiera ser un tema a tener en cuenta, Elena Manzano ha asegurado que dentro de la negociación "estará todo aquello que beneficie a los extremeños en todos los ámbitos".

"Es lo único que nos preocupa a nosotros y es la única preocupación de la presidenta María Guardiola. Iremos viendo cuáles son los puntos en concreto y en cuanto podamos trasladarles mayor información sin duda que así lo haremos", ha asegurado.

CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura, organización con mayor representatividad en la función pública de la región, aplaude la subida salarial del 4% que tendrán los empleados públicos de la Junta en su nómina de este mes de enero.

CSIF Extremadura valora así el anuncio de la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, este martes tras el Consejo de Gobierno, sobre abonar este mes los atrasos del 2,5% de 2025, con efecto retroactivo, y actualizar también las nóminas con la subida del 1,5% correspondiente a 2026.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha manifestado su satisfacción por que el cumplimiento, por parte de la Junta, del acuerdo salarial firmado por el Gobierno central con las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT, con el que los trabajadores de la Administración General, así como los del sector de Educación y del ámbito de la Sanidad van a experimentar una subida del 4% en este mes.