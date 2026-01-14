Manzano considera que el modelo de financiación es un "mandato político" y la "consagración de la desigualdad"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha considerado que el modelo de financiación autonómica propuesto es un "mandato político" y la "consagración de la desigualdad" entre territorios.

Manzano, momentos antes de asistir a la reunión este miércoles en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha insistido en declaraciones a los medios que la comunidad acude al mismo para defender una financiación suficiente para Extremadura y ha criticado que reciba "cero euros de 21.000 millones".

"Algo que no puede catalogarse como modelo de financiación autonómica. Esto es un acuerdo político, es un acuerdo, es un mandato político centrado en dos objetivos. El primero es que Cataluña necesita dinero y lo obtiene, 4.700 millones de euros. Y el segundo es que da igual la cifra que reciba Cataluña, siempre Andalucía tiene que recibir más. ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito habrá elecciones allí y la señora vicepresidenta se presenta y tiene que ganar las elecciones", ha subrayado.

Del mismo modo, Manzano ha mostrado su pesar ante el hecho de que este "supuesto modelo" no representa a las comunidades autónomas que tienen "serios problemas de despoblación", como Extremadura, ni mide el coste de prestación de los servicios.

Por ello, ha lamentado que mida "a un 97 por ciento la población", algo que afecta a una región como la extremeña, que cuenta con un millón de habitantes en un territorio muy extenso.

"Los extremeños tienen derecho a recibir los servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones de cómo se prestan en Madrid, en Cataluña, en Andalucía o en Baleares. Exactamente igual", ha abundado.

De este modo, la consejera de Hacienda en funciones ha insistido en que "hablar de financiación autonómica es hablar de servicios públicos", algo que, en su opinión, es lo que deben tratar las comunidades con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y no de "este pacto político adoptado además con una persona que no tiene legitimidad para ello", en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras.

DEFIENDE QUE LOS EXTREMEÑOS APORTAN INGRESOS "MUY IMPORTANTES"

De este modo, Manzano ha defendido que los extremeños aportan ingresos "muy importantes" y que con el modelo propuesto van a recibir "cero euros". "¿21.000 millones de euros más y cero euros para Extremadura?. ¿Pretenden engañarnos con un fondo de compensación interterritorial que no está pensado para financiar los servicios fundamentales? ¿Con un fondo de compensación interterritorial que de 3.300 millones de euros Extremadura va a recibir 216 millones que está fuera del sistema y que está pensado para corregir desequilibrios interterritoriales?", se ha preguntado.

Por ello, Elena Manzano ha pedido a Montero que se tome "esto en serio", toda vez que tiene "a todas las comunidades autónomas en contra menos una".

"Esto no es un modelo técnico de financiación autonómica. Esto es la consagración de la desigualdad entre territorios. Y desde Extremadura no lo vamos a permitir", ha asegurado, además de recalcar que, si se materializa en una modificación de la LOFCA y en la aprobación de una ley reguladora de un modelo de financiación autonómica, Extremadura utilizará "todas las armas" disponibles para "combatir esta desigualdad".

En esta línea, la consejera de Hacienda en funciones ha instado al Gobierno a cambiar la Constitución si éste no cree en la igualdad. "Que el artículo primero no diga que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son la igualdad y la justicia, que diga que es la desigualdad, que diga que es obligado que los extremeños nos vayamos de nuestra comunidad autónoma por no poder pagar los servicios públicos. Que eso es lo que está haciendo la señora vicepresidenta", ha señalado.