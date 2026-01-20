Manuel Naharro, del PP, elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en segunda votación

El diputado autonómico del PP Manuel Naharro Gata, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, en segunda votación y con el único apoyo de los 29 votos del Grupo Popular.

La elección de Manuel Naharro ha tenido lugar en la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura celebrada este martes, en la que en primera votación, nominal y secreta, el candidato del PP no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, mientras que ya en segunda votación, para la que se requería mayoría simple, ha sido elegido con los únicos votos a favor del PP, que son 29 diputados.

Por su parte, los 18 diputados del PSOE han votado a su candidata, Blanca Martín; los 11 parlamentarios de Vox han votado a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, y los 7 de Unidas por Extremadura han votado a la suya, Nerea Fernández.

La elección de Naharro Gata como nuevo presidente de la Asamblea únicamente ha sido aplaudida por sus compañeros de la bancada del Grupo Popular, puestos en pie, mientras que el resto de los diputados de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han permanecido sentados en sus asientos sin aplaudir.

EL VICEPRESIDENTE, TAMBIÉN DEL PP

Tras la elección del presidente de la Asamblea de Extremadura, la sesión ha continuado con el resto de componentes de la Mesa de la Cámara regional, que han sido elegidos también a través de votación nominal y secreta de los 65 diputados.

Una votación que ha confirmado la falta de acuerdo entre PP y Vox en las negociaciones para la gobernabilidad de Extremadura, tras el cruce de acusaciones de este pasado lunes, ya que la vicepresidenta primera de la Asamblea de Extremadura también ha ido a manos del PP.

En concreto, como vicepresidente Primero de la Mesa de la Asamblea ha sido elegido Domingo Jesús Expósito Rubio, del PP, que ha contado con los 29 votos de su grupo parlamentario, mientras que como vicepresidente Segundo de la Mesa se ha elegido a Eduardo Béjar Martín, del PSOE, que ha contado con 25 apoyos, procedentes de los 18 diputados del PSOE y de los 7 de Unidas por Extremadura.

Por su parte, el candidato que había propuesto Vox a la Vicepresidencia de la Asamblea, Juan José García, ha contado con los único 11 votos a favor de su grupo parlamentario, por lo que no ha sido elegido.

Finalmente, se ha celebrado una nueva votación, también nominal y secreta, para elegir a los secretarios de la Mesa de la Asamblea, puestos para los que han sido elegidos, como secretaria primera, Beatriz Muñoz, de Vox, que ha obtenido 21 votos; como secretaria segunda, María Isabel Babiano, del PP, con 19 votos, y como secretario tercero, José Francisco Llera, de Unidas por Extremadura.