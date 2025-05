Borrell advierte de que el rearme "sólido" que necesitan los europeos para "sobrevivir" tardará una generación

El exalto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha advertido de que la prosperidad y la seguridad de la Unión Europea están amenazadas y que el "rearme sólido" a nivel comunitario que será necesario para "sobrevivir" al "abismo" al que conducen Donald Trump y Vladimir Putin será "la tarea de toda una generación".

"Espero que las jóvenes generaciones sean capaces de entender que la paz tiene un precio, y si no lo pagamos, la civilización europea no sobrevivirá en un mundo caótico donde personajes como los que he citado (Trump y Putin) nos llevan al borde del abismo".

Con estas palabras ha finalizado Borrell su discurso tras recoger, de manos del Rey Felipe VI, el Premio Carlos V que concede la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en una ceremonia en Real Monasterio de Yuste.

Borrell ha comenzado sus palabras señalando que "pocos reconocimientos" le hubiesen "honrado tanto como este", que le ha permitido ofrecer al mundo su propio diagnóstico sobre los desafíos a los que se enfrenta una Unión Europea, a la que reprocha su papel ante la invasión de Ucrania y el "genocidio" de Gaza, dos retos que "no habíamos imaginado, no supimos evitar, y tampoco resolver".

El galardonado apremia a la Unión Europea para avanzar en su integración para tener capacidad para defenderse por sí misma, para lo cual debe "pasar de un pacifismo estructural a un rearme sólido", pero haciéndolo "a escala europea" para evitar "despilfarros" y que "vuelvan a resurgir los viejos demonios nacionales", todo ello para construir la "plena soberanía europea".

Borrell considera que Europa necesita "comunitarizar capacidades militares y fiscales" para asumir su propia defensa, pero para ello también necesita afrontar cambios estructurales, buscando "un marco que no será actual de la Unión Europea, porque con la "unanimidad" no llegará a "ninguna construcción sólida".