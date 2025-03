La Junta rechaza derogar la Ley de Igualdad LGTBI y Unidas plantea sus dudas ante el "noviazgo Pimpinela" de PP y Vox

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha mostrado el "más absoluto rechazo" de la Junta a derogar la Ley de Igualdad LGTBI en la región, propuesta por Vox, mientras que Unidas por Extremadura plantea sus dudas ante el "noviazgo Pimpinela" entre el PP y Vox.

Bazaga ha reiterado que el gobierno extremeño presidido por la 'popular' María Guardiola, quien asumió personalmente las políticas de igualdad, gobierna para todos los extremeños y, por tanto, la derogación de la Ley de Igualdad Social de LGBTI "no se ha cuestionado, no se está cuestionando y no se cuestionará".

"Trabajamos para que los derechos de todas las personas que vivimos y residimos en Extremadura estén garantizados, con especial protección, señorías, a las que han estado expuestas a situaciones de desventaja históricamente", ha indicado la también portavoz de la Junta.

De igual modo, Bazaga ha reiterado que la Junta lo hace convencida de que la "igualdad plena" entre las personas es un "principio irrenunciable" y una "meta posible" si administración, entidades sociales y sociedad civil trabajan juntos.

En su intervención en el pleno de la Asamblea de este jueves y en respuesta a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura sobre cómo valora la Junta la propuesta de Vox para derogar la Ley de Igualdad Social de LGBTI, Bazaga ha asegurado que la Junta trabaja "por una Extremadura libre, diversa y plural".

"Nuestro compromiso y empeño es garantizar el mantenimiento de la ley y avanzar en el desarrollo del reglamento", ha recalcado, además de hacer un recorrido por las inversiones destinadas a dicho fin, entre las que se ha detenido en el aumento de 60.000 a 75.000 euros de la dotación de las oficinas LGTBI de Cáceres y de Badajoz, cada una de ellas, para actuar contra los delitos de odio.

También se ha referido a la colaboración con la Secretaría General de Educación, Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia para implementar programas de bullying en los centros educativos o el apoyo a las Oficinas contra los Delitos de Odio por LGTBIfobia, especialmente en el ámbito rural, para evitar el sexilio.

"Si alguien siempre ha estado al lado de este colectivo es la presidenta María Guardiola, y así va a seguir siendo. Y no hagan interpretaciones sesgadas e interesadas. Mire, colaboren y ayuden con algo más que palabras", ha demandado Bazaga.

UNIDAS ASEGURA QUE LOS EXTREMEÑOS NO SON "TONTOS"

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha asegurado que, a estas alturas, duda de que hasta Bazaga crea en sus "propias palabras" y, aunque le "gustaría muchísimo" poder creerla, "esta película" le suena porque se ha visto lo mismo con la Ley de Memoria Democrática.

Así, Fernández ha recordado que el PP presentó una enmienda a la totalidad a la propuesta de Vox de derogar la Ley de Memoria y "un mes después" pactan su derogación con sus "socios de extrema derecha". "¿De verdad ustedes piensan que los extremeños y las extremeñas somos tontos, que lo vamos a olvidar fácilmente. Por mucho que ustedes estén en contra, nosotras y la sociedad extremeña sí tienen memoria", ha añadido.

En este sentido, la diputada de Unidas por Extremadura ha planteado que la ciudadanía no tiene "confianza alguna" hacia el actual gobierno al mantener un "noviazgo Pimpinela" con Vox. "A veces me enfado, a veces me arreglo", ha dicho.

Así, ha señalado Fernández que la Ley LGTBI de Extremadura "no es solo un texto legal" sino que es un "compromiso con la justicia y un escudo contra la discriminación y el odio, contra esa discriminación y ese odio que hacen sus socios de extrema derecha", ha señalado.

"La ley LGTBI es un faro de esperanza para miles de personas que sufrimos discriminación, negación de nuestra identidad, violencia y exclusión por simplemente ser. Y lo que queremos son hechos. ¿Cómo se hace esto señora Bazaga? Desarrollando, por ejemplo, de manera reglamentaria la ley", ha planteado.

En este sentido, ha criticado que el actual Ejecutivo extremeño lleve "casi dos años" en el gobierno, trayectoria en la que "han faltado, a sus propias palabras, en innumerables ocasiones" y han ofrecido "declaraciones a última hora para calmar a la opinión pública", siendo un "gobierno títere, además, que está supeditado a lo que digan sus socios de extrema derecha".

Por ello, ha asegurado que una sociedad que avanza, como es la sociedad extremeña, "no puede permitirse retroceder en derechos básicos" y ha añadido que Unidas por Extremadura "con orgullo LGTBI y con orgullo también de clase y memoria" defenderá que la "dignidad no se deroga" y que "darle la mano a los defensores del odio les hace cómplices".