La Junta recalca que no pone "cordones sanitarios" a las leyes y Vox limita su apoyo al acuerdo de medidas fiscales

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha recalcado que la Junta de Extremadura no impone "cordones sanitarios" a las leyes que proponen los grupos parlamentarios, mientras que el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha recordado que el Ejecutivo extremeño no tiene el "apoyo" de su grupo, que se limita al acuerdo alcanzado de cara al proyecto de ley de medidas fiscales.

Este intercambio de opiniones se ha producido durante el turno de respuesta de Bautista a una pregunta formulada por Vox en el pleno de a Asamblea este jueves sobre si va a oponerse la Junta a la tramitación del resto de propuestas de ley presentadas por dicho grupo, entre las que se encuentra la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI.

De este modo, el consejero extremeño ha asegurado que el Ejecutivo regional no se opone a la tramitación de ninguna iniciativa, ya que "ni es esa su función, ni es ese su fin" y que el Consejo de Gobierno analiza "de manera individual e independiente" cada una de las propuestas de ley de las que se trate.

"Comprenderá usted que el resultado de ese análisis no está ni influido ni condicionado por el grupo parlamentario del que se trate", ha aseverado Abel Bautista, quien ha abogado por no confundir "posición política con pronunciamiento del Consejo de Gobierno".

"Usted pregunta por pronunciamiento del Consejo de Gobierno y me habla de posición política. Mire usted, evidentemente, como gobierno tenemos nuestra posición política, pero eso no quiere decir que coincida o no coincida con ese pronunciamiento. Y verá como hay algunas propuestas de ley que ustedes han presentado en las que el Consejo de Gobierno dará luz verde a su tramitación, pero eso no quiere decir que tenga el respaldo del Grupo Parlamentario Popular en la votación", ha señalado.

De esta manera, ha considerado que Vox se equivoca si cree que la Junta "impone cordones sanitarios", ya que "dialoga", "se sienta a la mesa tantas veces como los demás grupos de la oposición quieran", "acerca posturas" y también "cede en determinadas ocasiones, porque de lo que se trata es de aportar a Extremadura".

No obstante, ha señalado que eso no implica que haya cuestiones sobre las que tenga una "firme convicción" y que "ni estuvieron ni están ni estarán sobre la mesa", algo que ha considerado que "no es aferrarse al poder" sino "tener convicciones".

VOX PLANTEA TRES OPCIONES PARA UN GOBIERNO EN "MINORÍA ABSOLUTA"

En esta línea, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha criticado que, en determinadas cuestiones, la Junta esté "extremadamente cerca de los partidos de izquierda y extremadamente lejos" del suyo, al tiempo que aclarado que el "apoyo de Vox no lo tienen", algo que ha limitado al acuerdo para sacar adelante el proyecto de ley de medidas fiscales.

Ante ello, Fernández Calle ha considerado que el gobierno de la Junta en "minoría absoluta" tiene como opciones "agarrarse al poder como hace Pedro Sánchez", convocar elecciones al no contar con unos presupuestos o someterse a una cuestión de confianza.

"Una cosa, como le he dicho en alguna ocasión, rápida, sencilla, indolora, que lo solucionamos en un rato y no le cuesta ni un duro a los extremeños", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que parece que la Junta no tiene "ningún interés" en que la reforma ley de los sindicatos "fructifique de ninguna manera" y, en cuanto a la reforma de la ley para la disminución de la ecotasa, ha lamentado que ya se sepa "no van a mover un dedo".

Asimismo, ha lamentado que sobre la derogación de la "conocida ley trans", propuesta por Vox, la Junta y el PP se unan "de nuevo" a la izquierda y a la extrema izquierda para "no hacer nada al respecto".

"Así las cosas, señor consejero, preveo que ustedes con sus votos -tampoco hay que ser muy listos- están mucho más cerca, extremadamente cerca de los partidos de izquierda y extremadamente lejos del Grupo Parlamentario Vox. Están ustedes más cerca de los partidos de Errejón, de Ábalos y de Gallardo que de Vox", ha sostenido.

Por ello, ha considerado que será en esos grupos en los que tenga que encontrar apoyo parlamentario porque, como ha adelantado, el "apoyo de Vox no lo tienen, no lo tienen". "Todo sigue igual. Siguen ustedes en minoría absoluta, en minoría absoluta. Le recalco, no tienen el apoyo del Grupo Parlamentario Vox, no sé si el del PSOE. Nosotros hemos firmado un acuerdo de medidas fiscales con ustedes para bajar los impuestos a los extremeños. Fin", ha recalcado.

En este sentido, y sobre el acuerdo sobre política fiscal, el consejero de Presidencia ha recordado que este último decreto que se tramitará como proyecto de ley ha venido tras ser rechazado otro en este mismo sentido por Vox junto al PSOE y Unidas por Extremadura "haciendo pinza el día que Aldama hablaba de lingotes de oro, hablaba de prostitutas, hablaba de pianos y hablaba de alquileres", una cuestión, ha dicho, que "tienen que hacérselo ver".