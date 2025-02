La Junta propone una subida salarial de 420 euros anuales a los docentes, que los sindicatos rechazan por "ínfima"

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha propuesto una subida salarial de 420 euros anuales a los docentes no universitarios, que los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT han rechazado por considerarla "ínfima".

De este modo, la tercera reunión entre la Junta de Extremadura con los sindicatos para abordar la subida salarial de los docentes de la región ha terminado sin acuerdo.

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, ha explicado al término del encuentro que la propuesta de la Junta consistía en un incremento de 420 euros anuales, más la puesta en marcha de la comisión que estudiaría la carrera profesional de este colectivo.

Así, Vaquera ha asegurado que las centrales sindicales han considerado que la subida propuesta "no era suficiente" y que "era más conveniente no aceptar ninguna subida". "No aceptan ninguna de las propuestas que traíamos", ha criticado.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DOCENTES

Tras terminar esta reunión sin acuerdos y a preguntas de los periodistas, la consejera de Educación ha señalado que, aunque no haya habido una subida salarial efectiva, la Junta sí ha mejorado de una "manera considerable" la calidad de vida de los docentes.

Vaquera ha asegurado que, junto a la bajada de la ratio, llevada a cabo por la Junta "con ingreso cero" por parte del Gobierno nacional, en un año y medio el Ejecutivo extremeño ha bajado a los docentes dos horas lectivas, al pasar de 25 a 23 horas, además de liberarlos de ir por las tardes a los centros para controlar las actividades complementarias.

En este sentido, ha insistido en que, aunque no haya habido "incremento salarial" como tal, la Junta ha invertido 20 millones de euros en mejorar la calidad de vida de los docentes, porque son "importantes" y se debe "velar por ellos".

"En cuanto a la subida económica que ya contemplaban los sindicatos, pues la verdad que estábamos muy alejados, porque ellos partían de una subida mínima de 4.900 euros al año, de manera transversal, para todos los docentes", ha asegurado, además de añadir que esa cantidad supondría un desembolso de 105 millones de euros, más Seguridad Social.

A preguntas de los medios por si con el incremento solicitado por los sindicatos los docentes extremeños se situarían en la media estatal de salario, la consejera de Educación ha señalado que con el mismo sería "mucho más alto de la media nacional".

Al respecto, aunque Vaquera ha señalado que no dice que "no sea importante ni relevante" acercarse a la media nacional, ha abogado por tener en cuenta la mejora de la calidad de vida de los docentes no universitarios extremeños con las medidas puestas en marcha.

"Hemos incrementado las plantillas, estamos hablando de 916 docentes más en un año y medio, con la reducción de la carga lectiva, con el incremento de los apoyos, con la eliminación de tener que permanecer las tardes en los centros educativos. Nosotros miramos por su calidad de vida y su calidad de trabajo, y es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo", ha incidido.

No obstante, ha reconocido Vaquera que, con el incremento propuesto por la Junta de 420 euros anuales, los docentes extremeños subirían con respecto al lugar que ocupan en la actualidad en cuanto a salario "uno o dos puestos", ya que se está hablando de "un 2 por ciento en relación al sueldo base".

POSICIÓN DE LOS SINDICATOS

Tras terminar la reunión, las organizaciones con presencia en la Mesa Sectorial de Educación Pública de Extremadura han mostrado su "sorpresa y rotundo rechazo" ante la "ínfima propuesta" en las negociaciones con respecto a la homologación retributiva con los docentes de otras comunidades.

En este sentido, los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT han criticado que Extremadura sea la tercera comunidad autónoma por la cola y que lleve casi 20 años sin revisar el acuerdo salarial.

"Con enormes diferencias con respecto a la media nacional, oficialmente la consejera ha ofrecido 30 euros brutos mensuales de incremento en el complemento autonómico, único objeto de la presente negociación. Con dicha propuesta pasaríamos a ser los últimos a nivel nacional debido a los procesos de negociación en el resto de España", han señalado los sindicatos en una nota de prensa conjunta.

Por ello, las cinco organizaciones sindicales, "manteniendo su unidad", han anunciado que se reunirán con "carácter urgente" para definir las posibles acciones para llevar a cabo.