La Junta mantiene la mano tendida para negociar pese a la "inasumible" propuesta sindical de subida salarial docente

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera, mantiene la "mano tendida" con los sindicatos para negociar la subida salarial docente en la comunidad, pese a insistir en que la propuesta que plantean éstos es "inasumible" para el erario público.

Así, ha remarcado que su consejería "nunca se ha negado a negociar ni muchísimo menos" la subida salarial de los docentes, sino que ha planteado una "oferta realista" y basada en algo que el Gobierno autonómico "pudiera asumir", pero ha recibido por respuesta la "ruptura" de la negociación por parte de los sindicatos.

Esa "oferta realista" de la Junta, según ha recordado, consiste en una subida de 420 euros al año para los docentes, lo que supone un montante de más de 9 millones de euros del erario público, y a lo que se plantea además otra forma de retribución "variable" como un complemento autonómico o la carrera profesional.

Sin embargo, ha añadido que los sindicatos han planteado "para empezar" la "línea roja" en la negociación de una subida salarial de 4.200 euros al año por docente, lo que equivaldría a más de 90 millones de euros del erario público, "algo inasumible" para el Gobierno autonómico.

De este modo se ha pronunciado la consejera en respuesta a una pregunta sobre la negociación salarial de los docentes planteada por el PSOE este jueves en el pleno de la Asamblea, y al hilo de la cual ha subrayado que la Junta "siempre" ha mantenido y mantiene la "mano tendida" con los sindicatos para negociar dicha cuestión; al tiempo que ha reprochado que en sus diferentes etapas de gobierno en la comunidad los socialistas "ni siquiera han escuchado" esas reivindicaciones y "no han hecho nada" en esta materia.

"A nosotros se nos podrá acusar de muchas cosas, pero de que no atendemos al colectivo y a los extremeños eso no es cierto, porque siempre hemos estado abiertos al diálogo, y así seguiremos porque este es nuestro talante", ha espetado Vaquera, quien en todo caso ha reconocido que "pero para poder seguir avanzando tiene que haber una predisposición por ambas partes, cosa que no la hay por una de ellas" (en alusión a los sindicatos).

En este punto, ha recordado que han sido los representantes sindicales los que de manera "unánime" se han "levantado" de las reuniones de negociación de la subida salarial docente, así como también han sido ellos los que se han negado, ha dicho, a participar en temas "tan importantes" como la convivencia, el acoso, el ciberacoso escolar o los procedimientos para el acceso a enseñanza de adultos, entre otros.

Además, ha señalado que incluso los sindicatos han "confirmado" ya que "no van a ir" a los premios extraordinarios de educación, tras lo cual se ha preguntado si "es que a los sindicatos solamente les importa el tema económico y no otros tan relevantes".

PSOE

Por su parte, la diputada del PSOE Ana María Fernández Rodríguez ha recordado que en el tema de la negociación salarial de los docentes la Consejería de Educación ha logrado la "unanimidad" de los sindicatos "pero en su contra", y ha pedido que la presidenta de la Junta, María Guardiola, cite a esas organizaciones para abordar la cuestión.

En todo caso, ha considerado que para el PSOE el actual Gobierno autonómico "no es de fiar" y se ha "comprometido por populismo" a una subida salarial a los docentes que en realidad "no quiere cumplir".

En este sentido, Fernández Rodríguez ha insistido en que el Ejecutivo de María Guardiola únicamente "cumple" con Vox pero, en realidad, con los sindicatos docentes "no quiere negociar", ya que "no les importa el sistema educativo y mucho menos el pilar fundamental en el que se asienta que son los docentes".