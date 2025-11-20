La Junta insiste en que con el cambio normativo y el nivel de protección actual "no es necesario" derribar Valdecañas

La Junta de Extremadura insiste en que con el cambio normativo introducido en su momento y el nivel de protección actual en la zona "no es necesario" proceder al derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas.

De este modo lo ha indicado la portavoz y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, en respuesta a que el Tribunal Constitucional ha acordado rechazar un tercer recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar demoler dicho complejo, presentado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, los municipios de la provincia de Cáceres donde se ubica ese complejo urbanístico de 134,5 hectáreas.

"Esa sentencia del Tribunal Constitucional tiene la misma valoración que tuvo la anterior, y con ese cambio normativo y con la situación actual de Valdecañas en cuanto a nivel de protección defendemos que no es necesario proceder a ese derribo", ha espetado Manzano a preguntas de los medios en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Mérida sobre la organización del proceso electoral del 21 de diciembre en Extremadura.

En esta línea, la consejera ha apuntado que el proceso se encuentra ahora ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que tiene que pronunciarse sobre la posición de la Junta de que "hubo un cambio normativo que avala que no sea derribado el complejo".