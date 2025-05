La Junta garantiza que se prestará el servicio de Respiro Familiar también en las localidades gobernadas por el PSOE

La consejera de Salud y Políticas Sociales, Sara García Espada, ha garantizado que se prestará el servicio de Respiro Familiar también en las localidades extremeñas gobernadas por el PSOE."Tranquilidad a las familias, porque aquellos que vean afectada la llegada de este servicio de Respiro Familiar por el color de su alcaldía nos encargaremos nosotros también de llegar a ellos", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Cabe destacar que el Consejo Municipal del PSOE de Extremadura decidió este miércoles no poner en marcha en ninguno de los 211 municipios que gobierna en la región el Plan de Respiro Familiar para personas cuidadoras habituales no profesionales en entidades locales de la región financiado por la Junta, a la que reclamó que retome el diálogo con el tercer sector para volver a la senda de la pasada legislatura.

Ante ello, García Espada ha asegurado que la pasada noche los "teléfonos sonaban" por familias "preocupadas" e "indignadas" que hacían llegar a la Junta la noticia de que el PSOE les "privaba de un servicio de Respiro Familiar gratuito, público y necesario".

Así, la consejera ha tachado de "impresentable" que el PSOE "use a las personas con discapacidad", que son los "más vulnerables de Extremadura", para hacer su política "más ruin".

"Es indescriptible que un servicio a coste cero para los ayuntamientos, a coste cero para las familias, se le niegue a un usuario por el hecho de que su alcalde sea del Partido Socialista", ha abundado.

Además, ha considerado que esta negativa supone un "ataque a la única presidenta que lo ha creído necesario y lo ha ejecutado de forma pionera en Extremadura" y un "ataque frontal con las personas más vulnerables" que la Junta de Extremadura no va a "permitir", ha dicho.

DICE QUE LOS ALCALDES SOCIALISTAS TENDRÁN QUE DAR "EXPLICACIONES"

En este sentido, la consejera extremeña ha asegurado que los alcaldes socialistas tendrán que dar las "explicaciones" a los vecinos de municipios en los que el año pasado se ejecutó "un 100 por cien el presupuesto de Respiro Familiar y este año pretenden privarles de ellos".

"Porque estos señores del Partido Socialista no tienen límites, no aceptan estar en la oposición y, desde luego, no vamos a permitir que los derechos de los más vulnerables de Extremadura, de las personas con discapacidad, estén en su tablero de juego político", ha dicho.

Además, ha expuesto que este programa, dotado con 1 millón de euros en 2024, ha aumentado su cuantía hasta 1,5 millones en 2025 y, en lugar de llegar únicamente a las localidades de más de 4.000 habitantes, se llega este año "a la práctica totalidad de localidades de Extremadura".

"Además, tras escuchar a los usuarios y a las entidades, hemos hecho una mejora de los servicios en hora y en prestación de día", ha indicado, además de incidir en que, tras escuchar este miércoles a las familias y mantener este jueves una reunión con Cermi, la "conclusión clara" a la que han llegado ambas partes es que "la discapacidad, la dependencia, las políticas sociales deben de estar fuera del tablero político".

"Ante la irresponsabilidad del PSOE, el trabajo, la ejecución, la gestión y la tranquilidad del gobierno de la Junta de Extremadura en prestar este servicio, tal y como lo teníamos planeado, y tendrán que dar las explicaciones quienes competan si impiden que llegue alguno de sus ciudadanos", ha asegurado.

Así, y en respuesta al presidente del Consejo Municipal del PSOE de Extremadura y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que fue quien anunció que no se pondría en marcha el Plan de Respiro Familiar en ninguno de los municipios en los que los socialistas gobiernan la región y que pedía volver a la senda de la pasada legislatura, la consejera ha pedido a los ciudadano que "no se dejen engañar".

"Es el primer Plan de Respiro Familiar. Lo que se hacía antes es una subvención a entidades para planes, entre ellos, de respiro familiar, y nosotros no hemos tocado nada de esa subvención. Eso se mantiene", ha apuntado.

De hecho, ha señalado que la modificación del IRPF y las subvenciones de respiro ha implicado que este 2025 se pese de 600.000 euros, que "nada tienen que ver con el millón y medio de euros del Plan de Respiro Familiar" pero sí destinados a ese concepto parte de su consejería, a 709.000 euros, "íntegramente a las entidades y para respiro familiar".

Por tanto, ha explicado que "no se ha tocado nada de la fórmula previa de respiro familiar y se ha añadido un primer Plan Integral de Respiro Familiar, "directo al ciudadano, independientemente de la localidad en la que resida".

"Por tanto, lo de las competencias a mí me parece una incompetencia manifiesta y clara de gestión. Este señor, el alcalde de Mérida, se quedó fuera el año pasado, decidió renunciar y, como se ha quedado solo en la renuncia, ha llamado al resto de sus compañeros para decirles que solo en este barco no, vamos todos juntos.