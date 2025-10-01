La Junta de Extremadura considera "justas" sus ayudas por los incendios al tomar como referencia a los seguros

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha salido al paso de las críticas a las ayudas aprobadas por la Junta de Extremadura para paliar las pérdidas provocadas por los incendios de este verano señalando que es la primera vez que se ponen sobre la mesa, que son complementarias a otras compensaciones, como las del Estado o los seguros, y que su importe toma como referencia al establecido por las propias pólizas.

Así, se ha mostrado abierto a debatir o consensuar unas ayudas que desde el Ejecutivo regional consideran "racionales, razonables y, por supuesto, justas". Bautista, en declaraciones a los medios de comunicación en Fruit Attraction, en Madrid, ha subrayado que es la primera vez que se ponen sobre la mesa en Extremadura este tipo de ayudas.

"Nunca antes ha habido ayuda", ha remarcado, al recordar que no es la primera vez que se producen grandes incendios en Extremadura, como los de 2015 o 2022, y entonces la Junta, entonces bajo signo socialista, "no puso ninguna ayuda ni para animales, ni para vallados, ni para terreno quemado, ni para casas... absolutamente nada, ninguna ayuda".

En este sentido, ha señalado que "se puede dialogar, se puede comprender, empatizar", pero ha insistido en la certeza de que "se han puesto ayudas "razonables", "justas" y que "están a la altura de una comunidad autónoma en la que nunca antes había habido ayudas cuando había habido incendios".

El consejero ha advertido igualmente que no son las únicas, de modo que son "complementarias" a las ayudas del Estado y también a las compensaciones de los seguros de agricultores y de ganaderos.

"Lo podemos dialogar, consensuar, hablarlo... podemos incluso comprenderlo, pero lo que es cierto y verdad es que nunca antes ha habido ninguna ayuda después de un gran incendio en nuestra comunidad autónoma", ha remarcado.

Además, tras subrayar que se sienten "orgullosos" de la iniciativa, ha planteado que se pueda entrar a comparar las medidas impulsadas con las de otras comunidades, para posteriormente remarcar que "el precio que se paga por colmena en esas ayudas es superior al precio que da el seguro", así como que en el resto de cuestiones "el precio de referencia es el de los seguros".