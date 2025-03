La Junta de Extremadura amplía la situación operativa 1 del INUNCAEX en la provincia de Badajoz

La Junta de Extremadura ha ampliado este martes, a las 12:00 horas, la fase de emergencia en su Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) a toda la provincia de Badajoz, prestando especial atención a las zonas de Vegas Altas, Vegas Bajas, Campiña Sur y La Serena.

Esta ampliación se produce a raíz de los datos hidrológicos que se han venido recogiendo durante la noche y los previstos, así como los desembalses que se están produciendo y se prevén que se produzcan en la provincia de Badajoz.

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos de desembalse y datos hidrológicos que pudieran afectar a la localidad de Madrigalejo, el director del Plan INUNCAEX de la Comunidad Autónoma, declara a las 12:00 horas de hoy día 18 de marzo de 2025 la Situación Operativa 0 del Plan INUNCAEX para dicho término municipal.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

La dirección del Plan INUNCAEX insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad: circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos. En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Por último, es recomendable llevar consigo un teléfono con la batería cargada por si es necesario ponerse en contacto con el 112.