La Junta de Extremadura amplía las ayudas a empresas turísticas afectadas por los incendios del pasado verano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la inclusión de las empresas turísticas de las localidades de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado dentro las beneficiarias de las ayudas urgentes para las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano.

Para ello el Ejecutivo ha aprobado un decreto-ley por el que se modifica, a su vez, otro decreto-ley en el que se regulaban las ayudas a las zonas afectadas por los incendios. El decreto inicial contemplaba ayudas para las empresas turísticas de un total de 13 localidades de las comarcas más afectadas por los incendios, "cuya población había sido confinada, evacuada o aislada a causa de los incendios".

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, "en este nuevo texto incluimos a las empresas de municipios afectados por los incendios en las comarcas del Valle del Jerte y Las Hurdes, aunque no fueron inicialmente aislados, evacuados o confinados". En concreto -ha señalado- son las localidades de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado.

"Para afrontar estas nuevas solicitudes de ayudas, ampliamos la dotación de esta partida, que pasa de 300.000 hasta los 666.000 euros", ha precisado Manzano, que además ha anunciado un plazo de dos meses para que las nuevas empresas beneficiarias puedan solicitarlas.

BOMBEROS FORESTALES

También en relación con la mejora de la respuesta frente incendios forestales, la portavoz de la Junta de Extremadura ha anunciado que los 138 bomberos forestales conductores del Plan Infoex podrán trabajar a jornada completa durante todo el año.

En este sentido, ha aclarado que "hasta ahora, y desde el año 2016, estas plazas se ocupaban solo desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, para cubrir fundamentalmente la época de riesgo alto de incendios forestales, en total durante 6 meses".

La ampliación de su jornada al 100 por cien de la temporalidad supone, además, un refuerzo del Plan Infoex, que tendrá la misma plantilla durante todo el año. De esta forma, sube de 856 a 994 empleados, por lo que "el Plan Infoex dispondrá así de los mismos recursos humanos para extinción que para prevención de incendios".

Además, también en relación con el medio ambiente, el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la modificación de los límites de 52 espacios protegidos en Extremadura. En concreto, 39 Zonas de Especial Protección para las Aves y 13 Lugares de Interés Comunitario para proteger la flora y la fauna silvestre, ha informado la portavoz del Ejecutivo.

Manzano ha justificado esta medida en que "con estas modificaciones ajustamos las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, por supuesto sin perjudicar los valores ambientales".

En concreto, dentro de las 39 ZEPAS que incluye este decreto, hay 17 zonas de especial protección de colonias de cernícalo primilla que se encuentran dentro de los pueblos, por lo que se propone "excluir de esa protección las zonas urbanas donde nunca ha habido parejas reproductoras, y, por otro lado, mantener o ampliar las áreas donde sí existen colonias de reproducción".

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

Además, la portavoz de la Junta de Extremadura ha dado a conocer dos convocatorias de ayudas. La primera de ellas permitirá destinar 3 millones de euros para modernizar el pequeño comercio. En este sentido, las pymes extremeñas dedicadas a la venta al por menor podrán obtener hasta 30.000 euros para hacer mejoras en sus negocios.

Según ha explicado la portavoz, las ayudas cubrirán el 60 por ciento de la inversión, con carácter general, pero si se encuentran en localidades de menos de 5.000 habitantes, la ayuda cubrirá el 75 por ciento de la inversión.

Esta convocatoria de ayudas obtuvo buenos resultados el año pasado, según ha recordado la consejera, ya que se beneficiaron en total 259 pequeños negocios.

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado una convocatoria de ayudas, por importe de un millón de euros, para realizar mejoras en los consultorios médicos y en helisuperficies de titularidad municipal, con el fin de que los helicópteros del SES puedan acceder a los centros sanitarios.

Las ayudas serán de hasta 70.000 euros en el caso de los consultorios locales y de hasta 35.000 euros para las helisuperficies, ha señalado Elena Manzano.

INVERSIÓN EN DEPORTE

Por último, en materia de inversión en infraestructuras y actividades deportivas, el Ejecutivo va a destinar 850.000 euros a la rehabilitación del pabellón de césped artificial del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva 'Ciudad Deportiva' de Cáceres.

En concreto, se va a sustituir la cubierta actual, "que está muy deteriorada tras más de dos décadas de funcionamiento".

Además, se destinará otra partida de 180.000 euros para fomentar la igualdad en el deporte. En concreto, ha subrayado Manzano, el objetivo es equiparar las ayudas que se destinan al patrocinio de equipos femeninos y masculinos que compitan en modalidades equivalentes.

"Esta aportación se realiza al programa de patrocinio publicitario de la Fundación Jóvenes y Deportes, para garantizar que los clubes en las mismas categorías reciban idénticas cuantías de apoyo publicitario, independientemente de que sean masculinos o femeninos", ha concluido la consejera.