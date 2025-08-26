La Junta y Diputación de Cáceres entregan paja a los ganaderos afectados por los distintos incendios de este verano

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, está entregando paja a los ganaderos que se han visto afectados por los distintos incendios de este verano en Extremadura para que puedan alimentar a sus animales. Así, esta misma mañana ya ha llegado un camión a Tornavacas mientras que a Cabezuela del Valle llegará también otro a lo largo del día de hoy. Además, en los próximos días se seguirán enviando camiones a otros puntos de la geografía extremeña para cubrir esta necesidad de los ganaderos. La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha estado trabajando en los últimos días para comprar y trasladar esta paja a los ganaderos que lo necesitan. Con ello, la Junta apoya a los ganaderos que debido a los incendios no tienen alimento para sus animales y les ayuda a hacer frente a esta difícil situación.

Por su parte, la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Agricultura y Ganadería, comienza, también, a repartir pacas de heno procedentes de la finca Haza de la Concepción entre los ganaderos y ganaderas afectados por los recientes incendios. La diputada del Servicio, Angélica García ha señalado que “la Institución Provincial ya está en el reparto de alimentación del ganado, una vez más y como ya es habitual cada vez que hay incendios en la provincia de Cáceres”.

“Trabajamos ayudando de manera cercana a los ganaderos y ganaderas, en contacto directo con los ayuntamientos porque son las alcaldesas y los alcaldes quienes conocen de primera mano las necesidades de cada uno de ellos, el número de cabezas, la ubicación de las parcelas afectadas, una labor que estamos llevando a cabo también en colaboración con el SEPEI. De esta forma hemos trabajado en los diferentes expedientes”

La Diputada ha apuntado que mañana miércoles se tiene previsto partan dos tráileres de paja de cebada, cada uno de 20 toneladas, a Cabezabellosa e irán llegando a todos y cada uno de los municipios que lo soliciten de forma coordinada.