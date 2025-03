La Junta destaca el vínculo que une a Extremadura e Hispanoamérica en unas jornadas de patrimonio compartido en Trujillo

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha inaugurado este lunes en Trujillo las Jornadas de Patrimonio Compartido, un programa que tiene como objetivo estrechar los lazos culturales entre Extremadura e Hispanoamérica a través del estudio, el análisis y la proyección internacional del patrimonio común.

El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la localidad y también ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Consuelo Soriano, la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco, y la presencia de expertos e investigadores de ambas orillas del Atlántico.

Victoria Bazaga ha manifestado que Extremadura no se entiende sin Hispanoamérica y viceversa, pero esto es algo que, "aunque se dice mucho", es algo que hay que "interiorizar", ha señalado la consejera, quien ha destacado que este encuentro cultural "nace con el firme compromiso del gobierno de la Junta de trabajar juntos, de poner en relieve esa cultura compartida, ese sueño compartido y ese futuro compartido".

Una voluntad que se traduce, según ha explicado, en acciones concretas de cooperación, protección del patrimonio y generación de oportunidades a través de la cultura, indica la Junta en una nota de prnsa.

Las jornadas, que se celebran en Trujillo, Jerez de los Caballeros, Guadalupe, Medellín, Guadalupe y Cáceres, permitirán "redescubrir la riqueza del legado hispanoamericano" a través de visitas, encuentros y actividades divulgativas.

"Vais a conocer y reconocer ese patrimonio en cada balcón, en cada plaza... Y lo vais a comparar con Cuzco, Lima o Puebla", ha afirmado la consejera, al tiempo que ha calificado de "cosmopolita" la cultura extremeña, donde el patrimonio "habla por sí mismo. Por mucho que queramos ponerle voz, él siempre tiene su historia y la pone encima de la mesa, por delante de todo".

Durante su intervención, ha puesto en valor el patrimonio como una de las mejores palancas para la proyección internacional de la región. "No hay bandera más bonita que compartir el conocimiento que ese patrimonio nos da, no solo para reconocer un pasado del que tenemos que estar convencidos para entender el presente, sino para mirar hacia un futuro, hacia estas generaciones que no pueden olvidar y deben conocer y reconocer lo que ha sido nuestro pasado", ha manifestado.

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, ha subrayado que el patrimonio compartido es "un único patrimonio por el que debemos trabajar" y ha considerado "acto de valentía" el organizar estas jornadas.

"Hemos trabajado mucho en un programa en el que se nos quedaban siempre cosas fuera. Hemos hecho una selección en base a criterios de memoria icónica compartida, bóvedas que viajan desde Extremadura hasta Hispanoamérica, balcones, esgrafiados...", ha señalado.

Asimismo, ha destacado las "intervenciones de historia compartida" en el patrimonio llevadas a cabo por la Junta de Extremadura en distintos puntos de la región.

Finalmente, la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, Isabel Belloso, ha incidido en la importancia de la cooperación cultural para el desarrollo socioeconómico de las regiones. "Hemos sabido transformar el patrimonio que teníamos en ruinas en recursos de desarrollo", ha finalizado.