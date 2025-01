La Junta destaca el "impulso incomparable" dado a las infraestructuras educativas, que seguirá a pesar de no tener PGEx

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha destacado el "impulso incomparable" dado por la Junta de Extremadura a las infraestructuras educativas de la región, que, como ha avanzado, seguirá a pesar de no contar con presupuestos autonómicos en 2025.

Vaquera, que ha comparecido este jueves en el pleno de la Asamblea a petición propia, ha detallado el trabajo en materia de infraestructuras educativas realizado el pasado 2024 por parte de la Junta, llegando a acometer 345 actuaciones, casi una al día, ha dicho.

Del mismo modo, Vaquera ha incidido en el aumento de fondos que contenía el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) en materia de infraestructuras educativas y, aunque ha sido retirado, la responsable autonómica ha expuesto que este hecho "no es un punto y aparte" sino "un punto y seguido" al trabajo realizado en este sentido.

MÁS TRABAJO EN 2024 QUE EN DOS LEGISLATURAS DEL PSOE

La consejera de Educación ha expuesto el trabajo realizado por la Junta de Extremadura en infraestructuras educativas, que el pasado 2024 fue "mucho más" que el que el PSOE realizó en las últimas dos legislaturas.

De este modo, Vaquera ha señalado que al llegar el PP al Ejecutivo regional se encontró con un Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020, que estaba "sin terminar", con algo más del 40 por ciento ejecutado, y "descuidado absolutamente", a lo que se unía el encarecimiento de más del 30 por ciento en el precio final del presupuesto, sobre todo por la subida de los materiales.

Aún así, la Junta se comprometió en avanzar en dicho plan y ha terminado algunas obras que estaban en ejecución como en el IES San Fernando de Badajoz, el CEIP Los Arcos de Malpartida de Cáceres, el CEIP Emérita Augusta de Mérida, el IES Jálama de Moraleja, la Escuela Oficial de Idioma de Navalmoral de la Mata, el CEIP San Miguel Arcángel de Plasencia o el IES Valverde del Fresno.

Por otro lado, Mercedes Vaquera se ha referido a ocho obras que habían sido "abandonadas" y que la Junta ha tenido que "impulsar desde cero", aunque "ya están resueltas y en fase de licitación", por lo que en un plazo de cinco a siete meses podrán empezar a ejecutarse casi todas las obras.

Entre ellas, se encuentran las del IES Universidad Laboral de Cáceres, el IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas, el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, el CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela, el CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, el CEIP Virgen de la Peña de Perales del Puerto, la Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito y el Centro de Educación Especial PROA de Cáceres.

En este último caso, el centro PROA tardará algunos meses más en comenzar, aunque la Junta ha destinado 100.000 euros en 2025 para acometer determinadas actuaciones para su adecuación hasta que las obras definitivas se pueden realizar.

De las 345 actuaciones acometidas en infraestructuras educativas, un total de 170 están terminadas, con un valor superior a los 37,8 millones de euros, mientras que 80 están en ejecución o a punto de comenzar y 95 cuentan con proyectos redactados o en redacción.

En este último grupo se encuentran la segunda fase de la Facultad de Medicina o la nueva Escuela Oficial de Idiomas en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, junto a otras en entornos rurales de la región,

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Fernando Rodríguez Enrique ha acusado a la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, de faltar a la verdad en algunas de sus afirmaciones, además de asegurar que la Junta se está "ocupando del turrón blando", ya que "no quieren meterse con el turrón duro, que son las obras de envergadura".

De igual modo, ha asegurado que su grupo no va a admitir que hasta que el PP llegó al gobierno los centros educativos de Extremadura eran "poco menos que barracones", momento en el que ha reconocido que debido al volumen de instalaciones educativas con el que cuenta la región "no existe ni presupuesto ni medios suficientes para que todos los centros no presenten algún problema, por muy pequeño que sea".

Rodríguez Enrique ha concluido su intervención ofreciendo la disposición del PSOE para trabajar de forma conjunta en el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas. "Nuestra mano, señora Vaquera, sigue tendida. Ahora bien, en su mano está aprovechar el talento de aquellos que tienen experiencia en el tema", ha dicho.

En el turno de Vox, el diputado Juan José García ha agradecido la comparecencia de Mercedes Vaquera y la inversión destinada en 2024 a la mejora de las infraestructuras educativas, que será igual en 2025 al estar los presupuestos prorrogados, más el remanente.

"Ha habido 345 actuaciones, como ha dicho usted también, casi una por día, sin contar sábado y domingo, 170 obras finalizadas, 80 en ejecución o contratación y 95 en fase de redacción de proyectos. Ya le valdría al PSOE tener esa gestión y esa eficacia en los proyectos, ya quisiera el PSOE hacer eso", ha sostenido.

De esta manera, ha alabado la labor de la consejera de Educación, quien, en su opinión, está modernizando la red educativa extremeña con inversiones "sin precedentes" aunque persisten "desafíos" presupuestarios, afeando que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, haya "priorizado" la "política de izquierda antes que la educación".

Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha coincidido en la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas de la región pero ha criticado que la Junta posibilite exenciones fiscales cuando ese dinero se podría dedicar a la educación pública o cuando se suben los conciertos educativos mientras al mismo tiempo se cierran líneas en colegios públicos y en institutos.

Por ello, Macías ha afeado al Ejecutivo extremeño que, teniendo la posibilidad de dedicar más dinero a la educación, decide reunciar a la condonación de la deuda y a más de 300 millones de entregas a cuenta al rechazar el PP en el Congreso al 'decreto Ómnibus'.

Por otra parte, ha echado en falta en el Plan de Infraestructuras Educativas una parte relacionada con la ampliación de la educación infantil en los colegios públicos, algo a lo que ha renunciado la Junta, ha criticado, en favor de "repartir dinero a las familias" para que lleven a sus hijos a centros infantiles privados, algo con lo que su partido no puede estar de acuerdo.

Finalmente, la diputada 'popular' Sandra Valencia ha recalcado que si por algo se caracteriza el actual Ejecutivo extremeño es por su "capacidad de escucha activa" y por su "total compromiso con los extremeños".

Así, ha considerado que es vital para toda la comunidad educativa contar con centros "dignos", donde poder realizar la labor docente de manera adecuada.

También ha recordado que el Plan de Infraestructuras Educativas fue realizado por el Partido Popular, aunque se aprobó también por parte del PSOE, que en el gobierno "lo guardó en un cajón y ocho años después no fueron capaces de ejecutar más del 44 por ciento".