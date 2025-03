La Junta destaca la coordinación tras la rotura de una balsa de agua en Jarandilla de la Vera, cuya causa se investiga

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado la coordinación y rapidez de las administraciones intervinientes tras la rotura esta madrugada de una balsa de agua en Jarandilla de la Vera (Cáceres), cuyas causas se están investigando.

Bautista ha comparecido este lunes en Jarandilla de la Vera para informar sobre el desbordamiento de la balsa de riego del Charco de la Maricana, que ha provocado la salida descontrolada de unos 310.000 metros cúbicos de agua y que ha generado una riada en parte de la población aunque sin producir daños personales.

Así, y tras mantener una reunión de coordinación con todos los agentes actuantes de la emergencia, el consejero ha agradecido la intervención de los bomberos de la Diputación de Cáceres, así como de los efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, el personal de Infraestructuras Hidráulicas y Viarias de la Junta y todo el Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ejecutivo regional, con el 112 a la cabeza, ha dicho.

Así, Abel Bautista ha informado de que fue el centro coordinador del 112 el recurso que recibió, en torno a las 5,10 horas de este lunes, la primera llamada que alertaba de esta emergencia tras la rotura de la balsa en el conocido charco de la Maricana, en el cual "ha cedido la estructura aparentemente y ha ido soltando, aliviando agua poco a poco".

"Ese alivio de una rotura parcial ha permitido que haya podido desaguar en torno a las cuatro, cuatro horas y media y que no estemos hablando de algo mayor. Ha habido daños materiales, pero gracias a Dios no ha habido daños personales y es lo que tenemos que resaltar como aspecto positivo de la emergencia", ha añadido el consejero de Presidencia.

En este sentido, ha informado de que dos personas quedaron atrapadas en una vivienda y que fueron rescatadas, posteriormente, por los bomberos tras un "tiempo razonable de espera", además de añadir que en el tanatorio del municipio se estaba velando a una persona que también pudo ser rescatada.

TÉCNICOS EVALÚAN LA INSTALACIÓN

A preguntas de los medios, el consejero de Presidencia ha detallado que personal técnico está evaluando la rotura de la balsa y ha considerado que "ahora es muy precipitado decir la causa".

"Algunos apuntan al propio estado de la estructura y otros apuntan a esa cantidad de agua. Por lo tanto, cualquier cuestión en este sentido no sería certero y hay que esperar a que los técnicos nos den una evaluación certera de lo ocurrido y podamos sacar conclusiones que no generen confusión a la ciudadanía", ha dicho.

En este sentido, Abel Bautista ha indicado que la presa fue construida en el año 94 y fue revisada en el año 2012, momento en el que se reparó una serie de parches y se revisaron los más de 1.000 parches que tiene la misma. Además, también ha apuntado que en septiembre del 2022 fue revisada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Así, Bautista ha apuntado que la presa es titularidad de Junta de Extremadura, aunque en catastro la titularidad es de la Comunidad de Regantes, porque es quien tiene el uso, pero la seguridad y las revisiones corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

"Son ellos los que tendrán que decir si es la revisión del año 2022 en septiembre estuvo toda correcta, aparentemente sí sobre los documentos que tenemos, y hay afectados que preguntan por qué no se ha hecho en el 23, 24 y 25 la siguiente revisión. No tenemos tampoco información en este sentido y quiero imaginar que la revisión del año 2022 en septiembre es conforme a normativa y conforme a protocolo. No tengo otra información para poder decir lo contrario", ha reseñado.

La rotura de la balsa también ha provocado el corte del tráfico en la carretera EX-119 que, según ha confirmado Bautista, también está siendo evaluada en estos momentos por los técnicos para proceder a la apertura al tráfico o a la contratación de emergencia para que pueda hacerlo cuanto antes.

La balsa en cuestión abastecía a los regantes de la zona, unas 120 familias dedicadas principalmente de tabaco y pimentón, por lo que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, también presente en esta jornada en Jarandilla de la Vera, mantendrá este martes una reunión con estos profesionales para ver "la mejor manera de poder regar y de poder dar una solución para la próxima campaña", ha añadido Bautista.

También, preguntado por los medios, el consejero de Presidencia ha asegurado que la Junta de Extremadura preguntará a la Confederación Hidrográfica del Tajo "todos aquellos aspectos" sobre los que en este momento tiene dudas.

En este sentido, ha indicado que ha estado "en contacto desde primera hora" con la confederación y en la reunión de coordinación ha participado un agente del medio natural pero ha lamentado que éste no tenga "todos los elementos suficientes de información para poder informarnos sobre la propia presa".

"Ha hecho un favor para darnos información, pero no es la persona responsable que nos pudiera informar en una reunión de coordinación de este tipo", ha dicho.

También, y sobre los daños materiales que se han producido, Abel Bautista ha informado de que corresponde a los afectados dar parte al seguro.

"Con esa información que nosotros recibamos, pues adoptaremos las medidas que correspondan. Sin duda alguna, corresponde evaluarlo, corresponde ver qué es lo que nos trasladan los técnicos sobre el terreno y, una vez que tengamos el mapa de situación, estableceremos las medidas a adoptar", ha asegurado.